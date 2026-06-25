El Servei d’Inspecció de Treball obre 143 expedients sancionadors, la xifra més alta registrada dels darrers quatre anys

Inspecció de Treball va obrir durant el 2025 un total de 143 expedients sancionadors, la xifra més alta dels darrers quatre anys i gairebé el doble que l’any anterior en el cas dels relacionats amb la seguretat i la salut laboral. D’aquests expedients, 88 van ser per incompliments en matèria de seguretat i salut en el treball, mentre que els altres 55 van correspondre a incompliments de les condicions generals de treball.
Els 88 expedients vinculats a la seguretat i la salut laboral gairebé doblen els registrats l’any precedent, quan se’n van obrir 48. En conjunt, els 143 expedients incoats representen el volum més elevat des del 2022, després dels 91 del 2024, els 73 del 2023 i els 89 del 2022.
Segons les dades publicades aquest dijous per Estadística, Inspecció de Treball va dur a terme 441 actuacions al llarg de l’any passat, una xifra inferior a les 659 registrades el 2024. Del total d’actuacions, 178 van ser inicials, per sobre de les 162 de l’any anterior.
Els incompliments en seguretat i salut laboral impulsen els expedients d’Inspecció de Treball
La majoria d’aquestes actuacions es van iniciar arran d’una denúncia, amb 78 casos. També se’n van obrir 53 com a conseqüència d’un accident laboral i 47 es van fer d’ofici. Les xifres són similars a les de l’any precedent, quan es van registrar 85 denúncies, 53 actuacions derivades d’accidents i 46 actuacions d’ofici.
Per sectors d’activitat, la construcció concentra el nombre més elevat d’expedients sancionadors, amb 57. D’aquests, 12 corresponen a incompliments de les normes de seguretat i salut en el treball i 45 a incompliments de les condicions generals en matèria laboral.
En segon lloc se situa l’hoteleria, amb 28 expedients, dels quals nou estan relacionats amb la seguretat i la salut laboral i dinou amb les condicions generals de treball. Al comerç se n’han obert 17, a la indústria set i en la categoria d’altres serveis se n’han registrat 34.
Les dades també mostren que Inspecció de Treball va rebre al llarg del 2025 un total de 13.910 consultes. D’aquestes, 10.178 es van fer telefònicament i 3.732 de manera presencial.