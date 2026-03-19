Els treballadors comunals pressionen per unificar salaris i condicions laborals davant les diferències entre parròquies

Els treballadors comunals de diverses parròquies i representants sindicals han reforçat la seva coordinació per abordar problemàtiques laborals compartides, amb especial focus en la necessitat d’actualitzar salaris, harmonitzar condicions i exigir el compliment de la normativa vigent. Així, la segona reunió entre sindicats —amb presència del SITCOLAMA, el SITCA, la Plataforma de treballadors d’Ordino i treballadors d’Escaldes— ha posat en relleu diverses preocupacions que afecten el conjunt dels comuns, destacant la urgència de revisar les graelles salarials i les diferències existents en triennis i jornades laborals, actualment desiguals segons la parròquia, amb horaris que oscil·len entre les 37 i les 40 hores setmanals.
Un altre dels punts centrals de la trobada ha estat la manca d’homogeneïtat en diferents àmbits de les administracions comunals, com ara els reglaments de compensacions, la carrera professional o els sistemes d’avaluació de l’acompliment. Els participants han coincidit en la necessitat d’avançar cap a criteris comuns que garanteixin unes condicions més equitatives per a tots els treballadors.
Especialment crític ha estat el debat sobre el desplegament de la Llei 9/2023 dels agents de circulació comunals. Els assistents han denunciat que els comuns no han complert el termini per adaptar els seus reglaments al nou marc legal, fet que consideren un incompliment clar. A més, han lamentat la manca de resultats visibles i han qüestionat l’eficàcia de la comissió interparroquial encarregada de coordinar aquests aspectes, tot reclamant avenços reals en la unificació de criteris com uniformes, equipaments o formació.
En paral·lel, el SITCOLAMA ha informat que ha presentat a la corporació de la Massana una proposta de conveni de relacions, que ha estat rebuda amb bona predisposició i resta pendent de resposta. També ha generat bona acollida la proposta de la Unió Sindical d’Andorra (USDA) de crear una branca específica per a l’administració comunal dins del sindicat. La trobada consolida la voluntat dels treballadors comunals de mantenir espais estables de coordinació per defensar conjuntament les seves condicions laborals. La propera reunió està prevista per al mes d’abril i es vol ampliar la participació a altres parròquies com Sant Julià, Encamp i Canillo.