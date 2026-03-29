  • Representants d'Ingeni Cowordking i AUTEA. | AUTEA
El Periòdic d'Andorra
Col·laboració

Ingeni Coworking i AUTEA amplien el seu acord amb la cessió d’un espai per desenvolupar l’activitat administrativa

Així, l'associació centra els seus recursos en l’atenció directa i desenvolupa l'activitat en un espai que "comparteix els nostres valors"

Al juny de 2020 Ingeni Coworking i AUTEA van signar un acord que ha facilitat l’ús de les instal·lacions d’Ingeni per part de l’associació. Des de llavors, AUTEA ha celebrat juntes generals, reunions en línia i trobades de la seva Junta Directiva i del Consell Assessor a les seus d’Ingeni.

Fruit de la bona relació, s’ha ampliat l’acord amb la cessió d’un espai fix per a AUTEA, des d’on podrà desenvolupar part de la seva activitat administrativa. Ingeni Coworking compta amb tres espais actualment: dos espais situats a Andorra La Vella, Ingeni EUROPA i ÒNIX i un nou espai situat a Escaldes, Ingeni ESCALDES, oferint espais de treball compartits, despatxos privats, sales de reunions i un auditori per a conferències. AUTEA ha crescut en serveis i en plantilla, i actualment compta amb nou professionals especialitzats en l’espectre de l’autisme.

El suport d’Ingeni permet a l’associació destinar els recursos a l’atenció directa i a la formació dels tècnics. Avui AUTEA ofereix cinc programes especialitzats i en els darrers dos anys a atès a més de 200 persones i famílies. Inés Martí, vicepresidenta d’AUTEA destaca que “Aquest acord ens permet centrar els recursos en l’atenció directa i desenvolupar la nostra activitat en un espai que comparteix els nostres valors.” Per la seva banda, Angelica Bellver, directora d’Ingeni Coworking, posa en relleu que, “Volem que la nostra activitat tingui un impacte positiu en la societat; AUTEA, com associació que defensa els drets i dona suport a persones dins de l’espectre de l’autisme i a les seves famílies, s’alinea amb aquest objectiu.”

