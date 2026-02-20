Els hotels de Soldeu i el Tarter registren cancel·lacions puntuals i una caiguda del turista francès pel tall de l’RN-20

Els hotels de Soldeu i el Tarter han registrat cancel·lacions i una davallada del turista francès arran del tall de la carretera RN20, segons han explicat diversos establiments consultats per l’Agència de Notícies Andorrana. Tot i aquest impacte, el volum global d’ocupació s’ha pogut sostenir parcialment gràcies al mercat espanyol i a l’efecte del període de Carnavals, el qual ha esmorteït la caiguda. Des d’un dels complexos hotelers situats a la CG2 han detallat que “els problemes estan sent en estades d’una nit i dues nits”, ja que “la gent no es fa dues hores més de camí per a tan poc temps”. L’establiment ha explicat que, en la majoria de casos, és el mateix client qui truca per anul·lar la reserva. “Estem segurs que si nosaltres anéssim telefonant client per client les cancel·lacions augmentarien”, han assenyalat.
Pel que fa a les estades més llargues, des del mateix hotel han afirmat que “els clients que fan cinc o sis nits sí que donen la volta, però arriben molt cansats”. A més, han advertit que el trajecte alternatiu suposa “una incomoditat si vens amb nens”, a causa de les “carreteres plenes de corbes”. Malgrat tot, l’establiment ha assegurat que intenta traslladar un missatge de normalitat als clients que contacten per cancel·lar, recordant-los que “l’accés a Andorra no està tancat”. Tanmateix, han expressat malestar per la manca de contacte institucional: “Hem trobat a faltar que Govern intentés saber les nostres inquietuds, ja que tant a Soldeu com a El Tarter vivim del client francès a l’hivern”.
En la mateixa línia, des d’un hotel del Tarter han confirmat que “hem tingut cancel·lacions, sobretot per a estades d’un a dos dies”, tot i que han matisat que la baixada s’ha notat “una miqueta, no massa”. Segons han explicat, el perfil de client condiciona l’impacte: “Tenim un tipus de client que és de famílies que ve cada any i ja reserven per a una setmana”. Aquest establiment també ha detectat noves fórmules d’arribada. “Hi ha turistes francesos que van fins a Barcelona en avió i entren per la frontera d’Espanya”, han indicat. Com a exemple, han relatat que el dia 14 van rebre “un grup de 50 persones d’una família francesa que van venir” per aquesta via. “Depèn del tipus de client o el tipus d’hotel canvia tot”, han afegit.
Finalment, des d’un complex d’apartaments turístics situat a prop de l’església de Sant Pere del Tarter han assenyalat que “sí que hi ha hagut cancel·lacions, tot i que no sabem per què”, ja que “Booking no ens ha indicat el motiu”. Aquesta manca d’informació és, segons expliquen, el que més inquietud genera. “Tenim por que durant les pròximes setmanes això sigui la tendència. Jo mateixa soc francesa i tinc molts coneguts que pensen que no s’hi pot venir”, han relatat. Malgrat aquest escenari, des del mateix negoci han considerat que Soldeu i el Tarter “estan tenint encara sort”, ja que “no hi ha tantes botigues de venda al detall” com al Pas de la Casa.