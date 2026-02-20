Els xecs de carburant de fins a 200 euros entraran en vigor aquest dissabte per compensar l’impacte del tall de l’RN20

El Govern ha publicat aquest divendres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el Decret amb mesures urgents per pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN20, principal via d’accés a Andorra des de França pel Pas de la Casa, i ha fixat que la mesura entrarà en vigor aquest dissabte. El text recorda que, “com a conseqüència d’uns esdeveniments naturals de caràcter imprevisible que han ocorregut en data recent”, la via francesa ha quedat tallada en els dos sentits de circulació de manera continuada des del 31 de gener.
Segons recull el mateix Decret, la situació s’ha produït “mentre durin els treballs d’estabilització i protecció de la infraestructura d’unió amb França” i respon a una “situació extraordinària derivada dels riscos naturals orogràfics” que ha comportat el “necessari i inevitable tall de l’accés al país a través de la carretera RN20 per la frontera del Pas de la Casa”. Les autoritats franceses han estimat en prop de tres mesos la durada d’aquesta afectació, fet que ha alterat de manera significativa el flux de mercaderies, persones i serveis entre ambdós territoris.
Els destinataris són els turismes francesos i els autobusos de més de 30 places provinents de la Regió d’Occitània que, per arribar al Principat, hagin de fer un trajecte més llarg de l’habitual
El Govern ha remarcat que es tracta d’“un esdeveniment o situació excepcional que es pot prolongar de manera extraordinària i excessiva” i que, per tant, “requereix una actuació pública urgent i extraordinària”. En aquest marc, l’Executiu ha aprovat una primera mesura específica, com ja s’havia avançat dies anteriors, consistent en un val de carburant per afavorir l’arribada de turisme francès i mitigar l’impacte econòmic sobre el teixit empresarial del Pas de la Casa.
L’objecte de la disposició és “establir una mesura extraordinària i temporal d’ajuda directa destinada a incentivar l’arribada de visitants francesos i mitigar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN20”. Els destinataris són els turismes francesos i els autobusos de més de 30 places provinents de la Regió d’Occitània que, per arribar al Principat, hagin de fer un trajecte més llarg de l’habitual.
El sol·licitant ha d’omplir el dipòsit en una benzinera del país i lliurar el val en el moment del pagament, aplicant-se el descompte directament sobre la despesa final
Pel que fa a la naturalesa de l’ajut, el decret estableix que “l’ajuda consisteix en un val de carburant de 30 euros per als turismes i de 200 euros per als autobusos de més de 30 places”, vinculat a la compra de combustible en qualsevol estació de servei del país. A més, concreta que “l’ajuda adopta la forma de val de carburant per vehicle, persona i setmana” i que tindrà vigència des de l’endemà de la publicació al BOPA fins que sigui derogada amb la reobertura parcial o total de l’RN20.
El text normatiu també detalla el procediment per accedir-hi. Els possibles beneficiaris s’han d’adreçar a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, identificar-se i acreditar la matrícula del vehicle per comprovar que correspon a la regió prevista. Només “en cas que tota la documentació s’adeqüi” al que disposa el decret, el personal lliura el val corresponent. El sol·licitant ha d’omplir el dipòsit en una benzinera del país i lliurar el val en el moment del pagament, aplicant-se el descompte directament sobre la despesa final. La gestió ha recaigut en Andorra Turisme, mentre que serà el Govern l’encarregat d’assumir i abonar l’import final.