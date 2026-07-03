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  • Edifici on viu el jove palestí. | Hope Palestina
Alex Montero Carrer
  • Societat
Crida humanitària

Hope Palestina demana una reunió amb Govern abans de vacances per activar l’evacuació del jove estudiant palestí

L'entitat trasllada la petició per estudiar la via acadèmica: «El temps marca la diferència entre una oportunitat de futur i la pèrdua d'una vida»

Hope Palestina ha fet un pas més per intentar facilitar l’arribada a Andorra de l’estudiant palestí atrapat a Gaza. I ho ha fet a través d’una carta dirigida tant al cap de Govern, Xavier Espot, com també als ministres Ladislau Baró, Imma Tor i Ester Molné, i al rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, a través de la qual han demanat una reunió urgent abans de l’inici del període vacacional: «Demanem formalment una reunió urgent per analitzar el seu cas i estudiar sense més demora les opcions disponibles», apunta l’entitat, amb l’objectiu així de veure si seria possible una via d’evacuació acadèmica i humanitària per al jove atrapat, el qual tindria serioses dificultats per reprendre els seus estudis a causa de l’empitjorament de la situació humanitària actual.

Andorra pot salvar la vida d’un estudiant atrapat a Gaza

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«No es tracta d’una persona desconeguda ni d’un expediment anònim. És un jove amb qui treballem cada dia», afegeix l’entitat en referència al jove, qui, a més d’estudiant, és fotògraf i coordinador de l’organització sobre el terreny. En aquest sentit, Hope Palestina defensa tant la seva trajectòria acadèmica com la seva voluntat d’integració, així com d’aprendre català en cas que pogués arribar finalment al Principat. Val a dir que, tal com ja va informar aquesta casa, la UdA ja disposa del dossier complet de l’estudiant i havia traslladat la seva predisposició a estudiar la proposta.

A més, des d’Hope Palestina, tal i com ja han recordat en darreres ocasions, s’ha volgut insistir en el fet que ja es disposa d’un habitatge al país cedit de manera indefinida per part d’un propietari, així com d’una xarxa de voluntariat preparada per acompanyar l’estudiant durant el procés d’arribada i integració. «El temps no és únicament un factor administratiu; pot marcar la diferència entre una oportunitat de futur i la pèrdua d’una vida i d’un projecte vital que mereix ser protegit», conclou la carta, apel·lant, doncs, a la responsabilitat institucional davant la situació que es viu a Gaza i recordant que diverses universitats espanyoles i europees ja han impulsat diversos programes similars per a estudiants palestins.

Hope Palestina demana a la Universitat d’Andorra que estudiï l’acollida d’un alumne de Gaza com a via humanitària

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