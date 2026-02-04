Helena Mas avança que el Pla Nacional d’Oncologia es farà públic en un mes i mig aproximadament

“El Pla Nacional d’Oncologia veurà la llum en breu, d’aquí a un mes o mes i mig.” Amb aquesta afirmació, la ministra de Salut, Helena Mas, ha avançat, durant els actes del Dia Mundial contra el Càncer, que el document es troba en la fase final després d’un procés participatiu amb professionals sanitaris, representants polítics i entitats socials. Segons ha explicat, el pla ha de servir per “posar ordre” i definir el full de ruta de l’oncologia al país, abordant tant la prevenció com l’assistència i les infraestructures.
La commemoració s’ha caracteritzat enguany per un marcat component intergeneracional, amb la setena edició de la Paella pel Mànec que ha reunit estudiants, persones amb càncer, professionals i ciutadania en un mateix espai. Helena Mas ha subratllat que aquest tipus d’actes permeten “posar en valor les persones que pateixen càncer, però també totes les coses que podem fer per ajudar-nos i sentir-nos millor”, destacant la importància de compartir experiències, converses i moments de convivència.
Un dels eixos centrals ha estat l’apropament del càncer a l’àmbit educatiu. El director del Lycée Comte de Foix, Olivier Salvan, ha remarcat que aquestes jornades permeten als alumnes intercanviar experiències amb persones afectades per la malaltia i canviar la mirada que en tenen. “Veuen que es pot viure amb aquesta malaltia, evolucionar i arribar al màxim del que es pot fer”, ha afirmat. Salvan ha posat en relleu la implicació voluntària dels estudiants, que hi participen fora de l’horari lectiu, com a mostra de conscienciació social.
La prevenció ha estat un altre dels punts destacats del discurs institucional. La ministra ha recordat que el càncer és “un eix transversal i vertebrador” de les polítiques del Ministeri de Salut, amb actuacions que inclouen programes de cribratge —com el de càncer de còlon o els cribatges oportunistes—, la promoció de la salut i el reforç dels equips assistencials. En aquest sentit, també ha avançat la transformació de la unitat d’oncologia amb una nova infraestructura més “amable” i pensada per afavorir un tractament integral.
Saravia ha recordat que aquesta jornada es duu a terme des del 2017, amb l’única interrupció durant la pandèmia, i que cada any es reprèn “amb més ganes i orgull” per la participació tant de pacients com de persones vinculades a l’entitat. En aquest aspecte, ha recordat que en aquesta edició han participat una cinquantena de persones entre cuina i degustació.