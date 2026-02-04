Saravia alerta que la saturació actual de Barcelona dificulta l’accés als pisos tutelats per als pacients andorrans

En el marc del Dia Internacional contra el Càncer, el president d’Assandca, Josep Saravia, ha reclamat de nou una resposta estructural del país davant la malaltia, tot advertint que les mancances actuals condicionen tant l’atenció als pacients com la planificació sanitària. En declaracions a EL PERIÒDIC, un dels primers punts que ha posat sobre la taula ha estat la situació dels pisos tutelats per als pacients que s’han de desplaçar a Barcelona per rebre tractament.
Saravia ha explicat que aquests allotjaments estan pensats principalment per als pacients i, en determinats casos, per als pacients amb acompanyant. “Els pisos són per als pacients, i el pacient ha d’anar amb un acompanyant”, ha indicat. No obstant això, ha aclarit que quan el pacient queda ingressat a l’hospital, l’acompanyant perd aquest dret: “Si el pacient és ingressat, l’acompanyant no té dret al pis”.
A tot plegat s’hi suma un problema de disponibilitat creixent. “Ara mateix hi ha moments que no trobem pisos”, ha reconegut, apuntant que Barcelona “s’ha tornat una ciutat molt gran i amb molts serveis, però també molt saturada”. En aquest cas, quan no hi ha pisos tutelats disponibles, Saravia ha explicat que, de manera puntual, s’ha hagut de recórrer a alternatives gestionades pels serveis socials dels hospitals, com ara habitacions llogades per particulars. En aquest context, ha recordat que Assandca va proposar fa anys que el Govern invertís en pisos propis per garantir allotjament als pacients del país, però “se’ns va dir que no”.
“Qualsevol pacient que no es tracta aquí, avui en dia no el podem comptabilitzar […] Anem a cegues” – Josep Saravia
En paral·lel, Saravia ha situat com a problema de fons la manca de dades oficials sobre el càncer al país. “No tenim cap mena d’estadística”, ha insistit, explicant que aquesta mancança impedeix tenir una fotografia real de la situació i fa anys que es reclama al Ministeri de Salut, actualment encapçalat per Helena Mas. “Ho vam demanar fa vuit o nou anys i encara no ho tenim”, ha lamentat. En aquesta línia, ha afegit que les dades que s’han publicat fins ara són parcials i es basen només en casos hospitalaris.
“No creiem que hi siguin tots”, ha dit, recordant que una part important dels pacients, que ha estimat entre un 25% i un 30%, es tracten fora del país i no apareixen en cap registre. “Qualsevol pacient que no es tracta aquí, avui en dia no el podem comptabilitzar”, ha remarcat. Sense aquest registre poblacional, ha advertit, “anem a cegues” a l’hora de dissenyar campanyes de prevenció o d’atenció.
“El projecte està completament parat […] Si realment tenim uns 500 casos de càncer a l’any, el 60% necessiten radioteràpia” – Josep Saravia
Qüestionat sobre la unitat de radioteràpia, Saravia ha afirmat que el projecte “està completament parat”, recordant que en el seu moment hi va haver un compromís per impulsar-la, arran d’una demanda social, però que actualment no hi ha novetats. Segons ha explicat, els càlculs sobre la viabilitat del servei han estat condicionats per la falta de dades reals. “Si realment tenim uns 500 casos de càncer a l’any, el 60% necessiten radioteràpia”, ha assenyalat, fet que suposaria uns 250 tractaments anuals.
A més, Saravia ha posat en valor el plantejament d’un centre d’investigació al país, tot i admetre que la recerca requereix inversions molt elevades i que, sense un suport de l’Estat, és molt difícil que prosperi. “Amb 2.000 euros no obres ni l’expedient d’una investigació”, ha exemplificat. En aquesta línia, un altre dels punts abordats ha estat la Llei de l’oblit sanitari, remarcant la importància d’aquesta llei per evitar discriminacions, especialment en l’àmbit laboral i assegurador.
Finalment, pel que fa als objectius de l’entitat per al 2026, Saravia ha explicat que Assandca vol reforçar el suport directe als pacients. “Volem millorar el servei que tenim”, ha afirmat, amb iniciatives pensades per atendre la càrrega emocional de la malaltia. Entre les mesures previstes hi ha espais de trobada al despatx de l’associació, nous serveis com la podologia a preus reduïts i la continuïtat de les activitats de ioga i gimnàstica.