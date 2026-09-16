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  • El ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA / JAViladot
Alex Montero Carrer
  • Societat
Continua el debat

Govern rebaixa la pressió dels comuns per posar en marxa les ‘body cam’: «Posar data no ho farà més compatible»

L'ens avança que la Comissió de Videovigilància emetrà un criteri a finals de mes i obre la porta a canvis legals si l’encaix actual no pot ser viable

El debat sobre les ‘body cam’ sembla que va per a llarg. Ara, és Govern qui ha decidit rebaixar la pressió exercida pels comuns per començar a utilitzar els dispositius l’1 de desembre i ha deixat clar que el calendari anunciat no condicionarà l’anàlisi jurídica que s’ha de fer sobre els dispositius. «La qüestió de tempos no farà que sigui jurídicament compatible o no. L’encaix jurídic el determinarà la proposta; posar data no el farà més compatible o menys», ha apuntat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha defensat que la prioritat passa per garantir tant la seguretat pública com la protecció de les dades personals i complir els procediments previstos per la legislació.

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Així, Casal ha destacat que la Comissió Nacional de Videovigilància analitzarà a finals d’aquest mes la proposta de les corporacions comunals, emetent llavors «un criteri sobre la base de la legislació aplicable». En aquest sentit, el portaveu governamental ha volgut diferenciar el paper institucional de l’Executiu de la tasca que correspon purament a la Comissió, tot incidint en el caràcter tècnic i jurídic d’aquesta darrera. «No és un òrgan polític, és un òrgan tecnicojurídic. Els cònsols no participen en la Comissió com a cònsols, hi participa un membre dels comuns; tampoc hi ha un membre del Govern, hi ha el director d’Interior», ha explicat, descartant així que existeixi «una voluntat política d’impedir la situació o de solucionar-la abans».

Altrament, Casal sí que ha volgut posar en valor que «Govern ja ha dit algun cop que, si cal trobar algun encaix, el puguem fer per fer la situació compatible», tot i que encara és prematur determinar quins canvis serien necessaris: «A dia d’avui no podem avançar quins han de ser aquests ajustaments jurídics perquè no tenim aquest criteri de la Comissió», ha precisat, defensant, alhora, que l’ens governamental comparteix la preocupació expressada per les corporacions comunals. «La seguretat pública és un pilar de la nostra societat, però hem de treballar amb les màximes garanties possibles i ho hem de passar pels filtres que la llei preveu», ha conclòs.

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