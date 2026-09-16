Berta Miquel: «M’encantaria poder anar a uns Jocs, però no sé si se’m tornarà a donar l’oportunitat d’una ‘wild card'»

Berta Miquel ha tancat una de les temporades més exigents de la seva trajectòria amb la sensació d’haver fet un pas endavant. Amb només 20 anys i després de competir enguany en cites com el Mundial, l’Europeu, dues Copes del Món i els Jocs del Mediterrani, la gimnasta reconeix que encara té en l’autopressió un dels principals obstacles, alhora que veu la retirada més lluny que mai. Amb la mirada ja posada en el pròxim curs, manté intacta l’ambició de continuar creixent internacionalment i no amaga un somni que l’acompanya des de l’adolescència: poder disputar algun dia uns Jocs Olímpics.