Els nous ajuts al lloguer exigiran 15 anys de residència, no tenir cap altre habitatge al país i uns ingressos limitats

Llum verda al nou programa d’ajuts temporals per afavorir l’habitatge assequible, el qual permetrà subvencionar una part del lloguer quan aquest superi entre el 30% i el 36% dels ingressos de la llar. «És un programa ambiciós, que el que pretén és afavorir que l’habitatge sigui assequible per a tots els ciutadans», ha indicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha detallat que les sol·licituds es podran començar a presentar a partir de l’1 de novembre, mentre que els efectes econòmics s’aplicaran des de l’1 de gener del 2027.
Un programa, doncs, que s’aplicarà a qualsevol contracte d’arrendament, tot i que el plantejament inicial per part de Govern era diferent: «Primer havíem pensat en les situacions derivades del programa de pròrrogues forçoses, però finalment estarà obert a tots els contractes del país que reuneixin les característiques per poder-s’hi acollir», ha explicat Marsol, qualificant la mesura de «molt generosa» i afirmant que l’objectiu és que «tothom tingui accés a un habitatge assequible».
Així, i entre els principals requisits, trobem que els ingressos s’hauran de situar entre 1,2 i 3,5 vegades el salari mínim, alhora que no es podrà disposar d’un altre habitatge al país i el patrimoni no podrà superar deu vegades el salari mínim en còmput anual. A més, s’exigiran 15 anys ininterromputs de residència permanent a Andorra, amb excepcions previstes per motius d’estudi, laborals o de salut, mentre que tots els adults de la unitat familiar hauran de treballar per compte propi, també amb excepcions justificades. «És una iniciativa pionera que ens situa com un país capdavanter en l’accés a l’habitatge, però cal complir uns requisits», ha apuntat Marsol.
Un exemple: una persona té uns ingressos mensuals de 2.000 euros i un lloguer de 1.000 euros per un pis de 100 metres quadrats a Andorra la Vella; pagaria, doncs, 600 euros de lloguer i rebria 400 d’ajut
Pel que fa als ingressos, Govern ha plantejat diversos escenaris: per a les llars que ingressin entre més d’1,2 i 1,5 vegades el salari mínim, l’ajut s’activarà quan el lloguer superi el 30% dels ingressos; entre 1,5 i dues vegades, el 31,5%; entre dues i 2,5, el 33%; entre 2,5 i tres, el 34,5%, i entre tres i 3,5 vegades, el 36%. Caldrà tenir en compte que l’import correspondrà a la diferència entre aquest percentatge i el preu del lloguer, amb un topall calculat a partir del preu per metre quadrat del parc públic de la parròquia incrementat en un 20%.
Veient-lo amb un exemple, ens trobaríem amb el cas d’una persona amb uns ingressos mensuals de 2.000 euros i un lloguer de 1.000 euros per un pis de 100 metres quadrats a Andorra la Vella. En aquest cas, la persona podria rebre fins a 400 euros mensuals, ja que, en correspondre-li una taxa màxima del 30%, assumiria 600 euros de lloguer. Val a dir que el límit de lloguer sobre el qual es podria calcular l’ajut seria de 1.284 euros. «És una realitat, no és un brindis al sol; en dos mesos podrà tirar endavant i podrà anar més lluny», ha manifestat Marsol.
A més, el nou reglament inclou també els préstecs hipotecaris destinats a la compra d’un primer habitatge per a residència habitual i permanent. Per accedir-hi, la quota de capital i interessos haurà de superar el 40% dels ingressos de la part prestatària i el preu d’adquisició de l’habitatge no podrà superar els 600.000 euros. En aquests casos, la documentació presentada estableix que l’import de l’ajut tindrà com a límit la diferència entre la quota hipotecària i la renda que correspondria a l’habitatge a preu assequible incrementada en un 20%.
Finalment, Marsol ha apuntat, com ja s’ha dit, que les sol·licituds es podran presentar des de l’1 de novembre, mentre que l’efectivitat econòmica començarà l’1 de gener i els pagaments tindran caràcter retroactiu. Pel que fa al pressupost, la documentació presentada per l’Executiu fixa una partida de sis milions d’euros per a l’exercici 2027, amb caràcter de crèdit ampliable, amb Marsol reiterant que «és un reglament, i un reglament no deixa de ser viu; si veiem que hem de fer ajustos, els anirem fent […] Ens permetrà veure el que es paga de lloguer al país».
Ajuts per a l’emancipació
Per altra banda, Govern també ha modificat el reglament de mesures econòmiques per a l’emancipació dels joves, creat el 2020 per cobrir les despeses inicials vinculades al primer lloguer. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat que «el que fem és adaptar-lo a la situació actual», després que les sol·licituds hagin passat de les 87 registrades el 2021, quan se’n van atorgar 42, a les 15 del 2025, amb vuit resolucions favorables. «Érem conscients que hi havia una davallada perquè el programa actual no s’estava adaptant al context», ha assenyalat, recordant també que l’emancipació va ser la prioritat més votada pels 350 joves que van participar en l’enquesta del Pla nacional de joventut d’aquest 2026.
Entre els principals canvis, l’edat per accedir a la subvenció passa dels 22-30 anys als 18-35 anys, mentre que el límit màxim d’ingressos augmenta dels 24.000 als 35.000 euros bruts anuals. A més, també es passarà a valorar la situació laboral existent en el moment de presentar la petició a partir dels ingressos del contracte vigent, en lloc de prendre com a referència els ingressos de l’exercici anterior. La subvenció cobrirà íntegrament el dipòsit i la primera mensualitat del lloguer i, a més, es permetrà presentar la sol·licitud amb caràcter retroactiu fins a l’1 de gener de l’any en curs, quan fins ara s’havia de demanar en el moment de signar el contracte.