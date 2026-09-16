Andorra Taste enceta la cinquena edició reivindicant el país com a referent de la gastronomia d’alta muntanya

Andorra Taste ha donat el tret de sortida, aquest dimecres (tot i que el sopar inaugural va ser ahir al vespre) a la seva cinquena edició sota el lema ‘El territori és l’ingredient‘. Així, i al llarg del matí, des de les 10.00 hores, els assistents han pogut gaudir de les ponències presentades pels xefs convidats, com Iris Bruno Jordan, Paco Roncero o Juanlu Fernández, totes centrades en les experiències culinàries d’alta muntanya.
«La gastronomia no s’entén sense el lloc d’on prové, el clima, l’altitud, les estacions, els productes en les zones de muntanya com la nostra» – Jordi Torres
El ministre de Turisme, Jordi Torres, qui ha encapçalat el discurs inaugural, ha volgut remarcar el valor de la cuina de muntanya com una gastronomia centrada a aprofitar uns recursos limitats i com una eina per posar en valor el territori: «La gastronomia no s’entén sense el lloc d’on prové, el clima, l’altitud, les estacions, els productes en les zones de muntanya com la nostra, on tradicionalment s’ha après a fer molt amb recursos limitats, a aprofitar el que ens ofereix l’entorn i a convertir-lo en cultura gastronòmica».
Més enllà de celebrar el cinquè aniversari de l’acte, Torres també ha posat de manifest que l’esdeveniment serveix com «una eina de cohesió per als cuiners i professionals gastronòmics d’Andorra», així com per elevar el nivell gastronòmic del Principat. El ministre ha fet èmfasi també en la repercussió turística de l’Andorra Taste, assegurant que «a nivell de congressistes que han vingut a assistir a l’esdeveniment, com l’any passat, estem, entre presencial i online, rondant les mil persones».
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, qui ha prosseguit el discurs, ha declarat que «aquesta nova edició, que celebrarem des d’avui fins diumenge, consolida la nostra parròquia com l’epicentre de la gastronomia d’alta muntanya» i, en la mateixa línia que Torres, ha destacat que l’Andorra Taste és un esdeveniment que «ens posa al calendari internacional d’esdeveniments gastronòmics». Així, des del comú escaldenc han posat en valor «l’oportunitat de compartir mirades cap al futur amb professionals arribats de diferents indrets del món» i han convidat tots els assistents a participar i gaudir dels nous espais i de la parròquia.
«Cinc anys són pocs per construir una tradició, però sí que són suficients per saber si una idea ha fet arrels i crec que l’Andorra Taste ha fet arrels». Amb aquestes paraules, el director de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, ha pres el relleu final de l’acte inaugural, tot posant en valor el camí que aquest esdeveniment ha recorregut fins a l’actualitat: «Cinc anys després crec que tenim motius per estar contents i en el camí hem guanyat alçada, i des d’on estem podem veure el camí que hem fet i el que ens queda per davant».
«Amb la quantitat de microclimes i amb tot el que culturalment tenim per aportar, crec que ja tenim, per si mateix, un llenç en blanc per omplir-lo d’idees i projectes» – Virgilio Martínez
El xef peruà Virgilio Martínez ha estat la figura central de l’esdeveniment d’aquest matí i el guardonat amb el premi Andorra Taste Award 2026. «Crec que a la ponència parlava una mica del que se’ns presentava com una mancança, d’aquesta abundància, perquè estàvem enfocats només en una cosa i no vèiem tot aquest bosc de possibilitats que hi ha en un país molt divers. Amb la quantitat de microclimes i amb tot el que culturalment tenim per aportar, el que ens hem donat i el que estem donant al món, crec que ja tenim, per si mateix, un llenç en blanc per omplir-lo d’idees i projectes», ha declarat.
Cal destacar que l’edició d’enguany defensa el potencial gastronòmic que un territori com Andorra pot oferir i la possibilitat de desenvolupar una gastronomia que expressi i millori els seus propis productes i particularitats. «Ha quedat un manifest d’Andorra sobre el futur de la cuina de muntanya. Ha quedat una festa popular que ha fet que els ciutadans del país hi participessin intensament i, sobretot, crec que va quedant al país una conversa cada vegada més seriosa sobre què significa tenir una gastronomia pròpia i quin paper pot jugar aquesta en l’Andorra del futur», ha tancat Lana.
Canvi climàtic
Precisament, perquè la gastronomia de muntanya se centra en l’aprofitament d’uns recursos limitats, hi ha un focus de preocupació pel que fa al canvi climàtic, ja que l’augment de les temperatures condiciona la producció i la disponibilitat d’alguns productes. «És veritat que el canvi climàtic condiciona les diferents produccions, el producte que tenim disponible, i justament per això es va crear a Andorra Gastronomia d’Alta Muntanya. Al final, es tracta d’investigar els productes, com s’han de tractar en funció de les temporades i en funció de l’escassetat o de l’abundància», ha declarat Torres després de l’acte inaugural.