Govern formalitzarà aquesta setmana la compra del terreny per ampliar la Comella per un import de 260.000 euros

Govern formalitzarà aquesta setmana la compra d’una parcel·la adjacent al centre penitenciari de la Comella per un import de 260.000 euros, amb l’objectiu d’ampliar les instal·lacions actuals. Així ho ha confirmat aquest dimarts la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant l’acte institucional amb motiu de la patrona del Departament d’Institucions Penitenciàries. «El Consell de Ministres ha autoritzat que s’atorgui l’escriptura pública corresponent i es farà aquesta setmana», ha anunciat la titular de la cartera ministerial, qui ha situat aquesta adquisició entre les actuacions destinades a millorar les condicions del centre.
«A la pròxima legislatura s’haurà de fer un estudi per determinar com s’amplia el centre, quins espais s’han d’ampliar i per on s’accedirà. Són qüestions molt tècniques que haurem d’encarregar a un arquitecte», ha explicat Molné sobre els passos que seguiran a la compra del terreny. En aquest sentit, una de les principals actuacions previstes és la construcció d’un mòdul independent per als interns amb problemes de salut mental, una necessitat que l’Executiu ha vinculat, com ja es va dir en anteriors ocasions, a les limitacions que presenten les dependències actuals: «El que no ha canviat és que necessitem un centre independent, perquè el fet que ara estigui ubicat en una part del centre de menors genera problemes d’organització. Els menors i els interns amb problemes de salut mental han d’estar obligatòriament separats«, ha remarcat Molné.
«El fet que ara estigui ubicat en una part del centre de menors genera problemes d’organització. Els menors i els interns amb problemes de salut mental han d’estar obligatòriament separats» – Ester Molné
Així, la titular ministerial ha afegit que, tot i que fa anys que no hi ha menors ingressats, una eventual entrada obligaria a reorganitzar els desplaçaments per les instal·lacions per evitar el contacte entre els dos col·lectius: «Aquesta ampliació s’haurà de fer tenint en compte que necessitem un espai de salut mental independent del centre de menors, però també que cal ampliar les zones destinades a les activitats de reinserció, tant els tallers com les activitats terapèutiques. Són dos aspectes molt importants que haurem de tenir presents a l’hora de dissenyar el projecte constructiu«, ha insistit la ministra, mentre que el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que «ens permetrà fer un pas decisiu i disposar, per primera vegada, d’un espai específic per al mòdul de salut mental. Alhora, ens permetrà alliberar espais que actualment estan ocupats parcialment i, per tant, millorar les condicions del mòdul de menors i ampliar els espais destinats a les activitats de reinserció».
«La reinserció ha de continuar sent un dels principis que orienten la nostra política penitenciària, perquè l’objectiu últim ha de ser que les persones que han estat privades de llibertat, tant si ha estat durant sis mesos com durant vint anys, puguin tornar a la societat amb més eines, més responsabilitat i més capacitat«, ha defensat el mandatari, qui, durant el seu discurs, també ha remarcat que «una societat segura no és només aquella que és capaç de sancionar un delicte, sinó també aquella que té la capacitat d’oferir una segona oportunitat a les persones que s’equivoquen». Val a dir que, segons ha dit el director del Departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia, el centre acull actualment 47 interns, dels quals 41 hi romanen de manera habitual i sis presenten problemes de salut mental.
«L’any passat teníem més interns amb problemes de salut mental, gairebé una dotzena, però aquest any la xifra ha baixat. També ha disminuït la població reclusa» – Miquel Àngel García
«L’any passat teníem més interns amb problemes de salut mental, gairebé una dotzena, però aquest any la xifra ha baixat. També ha disminuït la població reclusa i això es reflecteix en el nombre de persones que presenten aquestes patologies», ha afegit Garcia, amb Molné recordant que fa aproximadament un any i mig la Comella ja s’acostava als 80 interns i que les necessitats assistencials varien segons la població penitenciària de cada moment: «Jo crec que, per començar, és més que suficient. Si no m’equivoco, parlem d’una parcel·la d’uns 1.800 metres quadrats i hi ha moltes possibilitats de cobrir-hi els espais necessaris per fer créixer el centre penitenciari«, ha valorat Garcia, celebrant, doncs, l’adquisició del terreny en considerar que sí que permetrà abordar les mancances actuals d’espai i disposar de noves dependències adaptades a les necessitats del servei.