Govern eliminarà l’atenció presencial en un centenar de tràmits a partir del 2 de desembre i obligarà a fer-los en línia

Govern eliminarà la presencialitat en un centenar de tràmits, una xifra que representa el 12% del total, a partir del 2 de desembre, i només es podran fer per via telemàtica. Aquesta mesura afecta gestions empresarials com el dipòsit de comptes o la modificació de la denominació social d’una empresa i s’emmarca en l’estratègia de transformació digital de l’Executiu. «Avui fem un tall d’aquests tràmits que ja no es podran fer de forma presencial, però com que tenim aquesta noció d’acompanyament, no es farà un tall definitiu fins al 2 de desembre», ha declarat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, qui també ha afirmat que el servei d’assistència telefònica a través del 875 700 continuarà disponible.
Rossell ha destacat l’evolució del procés de digitalització dels tràmits des de l’any 2020: «L’any 2020 només un 5% dels tràmits es podien fer de forma digital. Ara només en queda un 5% que no es poden fer de forma digital». En aquest sentit, el ministre també ha recordat que la meitat dels tràmits ja es fan en línia i també que «s’ha reduït un 30% la informació o documentació que s’ha de portar a cadascun dels tràmits». Aquesta reducció de la documentació necessaria es a causa de la separacio dels tramits d’empresa i els de ciutadania que, en paraules de Rossell, ha permés «professionalitzar especialitzar el personal d’atenció».
«L’any 2020 només un 5% dels tràmits es podien fer de forma digital. Ara només en queda un 5% que no es poden fer de forma digital» – Marc Rossell
Encara hi ha tràmits que requereixen més treball, com és el cas dels d‘immigració i els relacionats amb els vehicles, tot i que es preveu introduir sistemes que permetin agilitzar aquests processos de cara a finals d’any o durant el primer semestre de l’any vinent. Pel que fa a les incidències a la Seu Electrònica, Rossell ha reconegut que es poden produir problemes i ha defensat que la tecnologia s’ha d’adaptar a l’augment de gestions. Així, un dels principals objectius en aquest àmbit és fixar el 2030 com a horitzó perquè tots els tràmits empresarials es puguin fer electrònicament.
«S’està fent un treball conjunt amb tots els sectors per establir quin és el millor calendari de cara que el 2030, tal com preveu l’estratègia, tots els tràmits d’empreses es puguin fer de forma digital», ha expressat el ministre. Tanmateix, Rossell ha aclarit que Govern descarta eliminar completament l’atenció presencial, especialment per a les persones grans i els col·lectius amb dificultats d’accés a les eines digitals. «Hem de deixar escollir al ciutadà per quin canal vol optar. Però és evident que, si li evitem desplaçaments innecessaris a l’Administració i ho fem més fàcil, tampoc tindrà la necessitat de venir a l’edifici administratiu», ha declarat.