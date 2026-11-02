Detingut un home de 35 anys per ferir una dona amb una ampolla de vidre en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella

La Policia ha detingut un home de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’haver ferit una dona amb una ampolla de vidre en un establiment d’oci nocturn d’Andorra la Vella. L’agressió ha provocat dues lesions a la víctima, qui ha necessitat atenció mèdica. Per altra banda, el cos també ha arrestat un altre home de 35 anys, no resident, qui hauria agredit la seva parella en un aparcament de la capital, motiu pel qual se l’ha detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.
D’altra banda, la matinada de divendres la Policia ha detingut un home de 24 anys a l’exterior d’un local d’oci nocturn de la capital, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor. La intervenció s’ha produït després que el personal de l’establiment alertés els agents per uns aldarulls que s’estaven produint a la zona. Quan la patrulla ha arribat al lloc dels fets, ha trobat dos homes discutint al carrer, moment en què un d’ells ha agredit l’altre. Els policies han intervingut per separar-los i controlar l’agressor, però aquest ha començat a insultar els agents mentre intentaven posar fi a l’enfrontament.