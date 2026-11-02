Desallotjat un bloc d’habitatges després de més de cinc anys d’ocupació per problemes de seguretat i convivència

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha executat el desallotjament d’un edifici de 15 habitatges que feia més de cinc anys que estava ocupat, després dels problemes de seguretat, convivència i incivisme registrats a la zona. L’operatiu s’ha desenvolupat de manera pacífica i sense incidents, amb la participació coordinada dels Serveis Socials, l’Oficina Tècnica Municipal, la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra. La intervenció s’ha dut a terme després que els serveis tècnics municipals constatessin riscos per a les persones a causa de la manipulació dels quadres elèctrics i de la xarxa d’aigua, així com del deteriorament dels espais comuns i d’instal·lacions com l’ascensor.
El consistori ha reallotjat temporalment vuit unitats familiars que disposaven d’un informe de vulnerabilitat social o d’un contracte de lloguer. Entre les persones afectades hi ha tant residents que vivien sols com nuclis familiars més amplis, els quals han estat ubicats en diferents espais de la ciutat amb l’acompanyament dels Serveis Socials. La resta d’ocupants també han abandonat l’immoble durant el desallotjament, mentre que la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra mantindran una vigilància preventiva coordinada per preservar la convivència i evitar conductes incíviques en altres punts del municipi.
L’Ajuntament ha assenyalat la manca d’actuació efectiva de la SAREB, propietària de la majoria dels habitatges, com un dels factors que han contribuït a prolongar la situació. Segons la informació de què disposa el consistori, malgrat els procediments judicials impulsats per la propietat, no s’havia arribat a executar els desnonaments. Davant dels riscos detectats, l’administració municipal ha promogut la intervenció per la via contenciosa administrativa. Els problemes de convivència i seguretat havien generat preocupació entre els veïns de la zona i a l’entorn d’equipaments propers, com el Col·legi La Salle i el Centre d’Atenció Primària.
En aquest sentit, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha defensat l’actuació municipal i ha remarcat que «a la Seu no podem normalitzar situacions que posen en risc la seguretat de les persones i deterioren la convivència de la nostra ciutat. Hem actuat amb determinació, amb les garanties corresponents i amb una atenció especial a les famílies en situació de vulnerabilitat. La seguretat i la dignitat de les persones han d’anar sempre de la mà». El mandatari també ha recordat les conseqüències que aquesta situació havia tingut per al veïnat: «Els veïns i veïnes de la zona han hagut de conviure durant massa temps amb una situació que no era acceptable. Avui fem un pas important per recuperar la tranquil·litat que es mereixen».
Després del desallotjament, el consistori preveu tancar i tapiar els accessos de l’edifici que correspongui per impedir noves ocupacions, respectant els drets que siguin aplicables. També s’hi efectuaran les actuacions necessàries sobre les instal·lacions elèctriques, la xarxa d’aigua i els espais comuns per eliminar els riscos de seguretat i salubritat detectats. Aquestes mesures aniran acompanyades d’un dispositiu de vigilància policial preventiva, coordinat entre els cossos de seguretat, per evitar nous episodis d’incivisme.