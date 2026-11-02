La inflació torna a enfilar-se a l’octubre i arriba al 4,7%, impulsada especialment per l’encariment dels aliments i la salut

La inflació a Andorra podria haver tornat a augmentar durant el mes d’octubre, amb una variació interanual estimada de l’índex de preus de consum (IPC) del 4,7%, segons les dades avançades publicades pel Departament d’Estadística. Si es confirma aquesta estimació, els preus hauran registrat un increment de dues dècimes respecte del setembre, quan la taxa interanual es va situar en el 4,5%. L’evolució manté la inflació en nivells elevats, amb els aliments i determinades despeses de les llars entre els principals grups que expliquen l’augment.
L’encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques, la salut i el grup de mobles, estris domèstics i serveis per a la llar ha estat determinant en l’evolució de l’indicador. Segons Estadística, aquests són els principals grups que han contribuït a l’increment de la taxa interanual i que també destaquen entre els que han experimentat augments de preus durant l’octubre. Pel que fa a la variació mensual, l’IPC avançat se situa en el 0,4%, una dada que reflecteix l’encariment dels productes i serveis respecte del setembre.
En comparació amb els països veïns, Andorra presenta una inflació estimada inferior a la d’Espanya, però superior a la de França. En el cas espanyol, l’IPC avançat de l’octubre se situa en el 4,9% interanual, una taxa que es mantindria estable respecte del mes anterior si es confirma l’estimació. Per contra, França registra un repunt de tres dècimes, amb una inflació prevista del 3,4%, davant del 3,1% comptabilitzat al setembre.