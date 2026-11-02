Acció Feminista rebutja la reforma de l’avortament i reclama als grups parlamentaris que n’esmenin el redactat

Acció Feminista ha expressat el seu rebuig al projecte de llei de modificació del Codi Penal, en considerar que la proposta «no és un avenç en els drets de les dones i vulnera la Constitució». L’entitat sosté que la reforma no suposa una despenalització efectiva de l’avortament, ja que, malgrat que les dones deixaran de ser castigades penalment, la interrupció voluntària de l’embaràs continuarà tipificada com a delicte. «La dona deixa de ser punible, però l’avortament continua sent delicte», assenyala l’associació, la qual adverteix que qualsevol persona que l’ajudi pot ser condemnada.
Per aquest motiu, l’entitat reclama als grups parlamentaris que introdueixin modificacions al text durant el període d’esmenes, centrant-se una de les principals crítiques en la justificació de la reforma a partir de la suposada vulnerabilitat de les dones. Acció Feminista considera que el nou redactat substitueix la sanció penal per una protecció paternalista, sense reconèixer plenament la capacitat de decisió de les dones. «La llei deixa de castigar-nos per la nostra suposada ‘especial vulnerabilitat’, no perquè ens reconegui com a titulars de drets», lamenta l’associació, la qual demana eliminar aquesta referència i substituir-la per un reconeixement explícit dels drets de les dones.
«Substituir el càstig per la tutela no és igualtat. Presumir per llei que totes les dones que avortem som fràgils és un prejudici de gènere. Entenem que aquesta presumpció constitueix una discriminació per raó de sexe i és contrària a la dignitat de la persona», argumenta l’entitat, la qual considera que aquests elements del projecte legislatiu són incompatibles amb els principis constitucionals d’igualtat i dignitat. A més, l’associació també qüestiona les conseqüències de la reforma per als professionals sanitaris, els quals, segons denuncia, continuaran sense poder practicar una interrupció de l’embaràs ni tan sols quan existeixi un risc per a la vida o la salut de la dona.
«Una llei que diu protegir la vida no pot impedir que se salvi la vida d’una dona», manifesta Acció Feminista, qui recorda que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va recomanar a Andorra, el març del 2026, garantir l’accés a l’avortament, com a mínim, en aquests supòsits. Així, un altre dels aspectes que critica l’entitat és que les dones hauran de continuar desplaçant-se a l’estranger per interrompre voluntàriament l’embaràs, sense que aquestes intervencions siguin reemborsades per la CASS. «Això perjudica sobretot les que tenen menys recursos», assenyala l’associació, la qual reclama incorporar al projecte de llei la cobertura de les despeses per part de la parapública i establir un protocol públic d’acompanyament.
Davant d’aquestes objeccions, Acció Feminista insta els grups parlamentaris a modificar el redactat abans de l’aprovació definitiva de la reforma i adverteix que, si es manté el text actual, demanarà que es presenti un recurs d’inconstitucionalitat. «Si la llei s’aprova sense corregir aquestes vulneracions, demanem als grups parlamentaris que interposin un recurs d’inconstitucionalitat», afirma l’entitat, la qual recorda que l’article 99 de la Constitució permet que una cinquena part dels consellers generals presenti aquest recurs dins dels trenta dies posteriors a la publicació de la llei. L’associació fonamenta aquesta petició en tres motius: «Discriminació per raó de sexe, lesió de la dignitat i manca de protecció de la vida i la salut de la dona».