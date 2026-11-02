Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un acte en què va participar Acció Feminista. | Maricel Blanch
Alex Montero Carrer
  • Societat
Reforma del Codi Penal

Acció Feminista rebutja la reforma de l’avortament i reclama als grups parlamentaris que n’esmenin el redactat

L'entitat denuncia que la interrupció de l'embaràs continuarà sent delicte al país i demana tant cobertura de la CASS com garanties sanitàries

Acció Feminista ha expressat el seu rebuig al projecte de llei de modificació del Codi Penal, en considerar que la proposta «no és un avenç en els drets de les dones i vulnera la Constitució». L’entitat sosté que la reforma no suposa una despenalització efectiva de l’avortament, ja que, malgrat que les dones deixaran de ser castigades penalment, la interrupció voluntària de l’embaràs continuarà tipificada com a delicte. «La dona deixa de ser punible, però l’avortament continua sent delicte», assenyala l’associació, la qual adverteix que qualsevol persona que l’ajudi pot ser condemnada.

Les dones deixaran de ser ‘castigades’ per avortar, però els metges sí que seran penalitzats si ho fan al Principat

Llegir

Per aquest motiu, l’entitat reclama als grups parlamentaris que introdueixin modificacions al text durant el període d’esmenes, centrant-se una de les principals crítiques en la justificació de la reforma a partir de la suposada vulnerabilitat de les dones. Acció Feminista considera que el nou redactat substitueix la sanció penal per una protecció paternalista, sense reconèixer plenament la capacitat de decisió de les dones. «La llei deixa de castigar-nos per la nostra suposada ‘especial vulnerabilitat’, no perquè ens reconegui com a titulars de drets», lamenta l’associació, la qual demana eliminar aquesta referència i substituir-la per un reconeixement explícit dels drets de les dones.

«Substituir el càstig per la tutela no és igualtat. Presumir per llei que totes les dones que avortem som fràgils és un prejudici de gènere. Entenem que aquesta presumpció constitueix una discriminació per raó de sexe i és contrària a la dignitat de la persona», argumenta l’entitat, la qual considera que aquests elements del projecte legislatiu són incompatibles amb els principis constitucionals d’igualtat i dignitat. A més, l’associació també qüestiona les conseqüències de la reforma per als professionals sanitaris, els quals, segons denuncia, continuaran sense poder practicar una interrupció de l’embaràs ni tan sols quan existeixi un risc per a la vida o la salut de la dona.

La reforma de l’avortament divideix els grups, entre el «pas endavant» de DA i l’«oportunitat perduda» de Concòrdia

Llegir

«Una llei que diu protegir la vida no pot impedir que se salvi la vida d’una dona», manifesta Acció Feminista, qui recorda que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va recomanar a Andorra, el març del 2026, garantir l’accés a l’avortament, com a mínim, en aquests supòsits. Així, un altre dels aspectes que critica l’entitat és que les dones hauran de continuar desplaçant-se a l’estranger per interrompre voluntàriament l’embaràs, sense que aquestes intervencions siguin reemborsades per la CASS. «Això perjudica sobretot les que tenen menys recursos», assenyala l’associació, la qual reclama incorporar al projecte de llei la cobertura de les despeses per part de la parapública i establir un protocol públic d’acompanyament.

Davant d’aquestes objeccions, Acció Feminista insta els grups parlamentaris a modificar el redactat abans de l’aprovació definitiva de la reforma i adverteix que, si es manté el text actual, demanarà que es presenti un recurs d’inconstitucionalitat. «Si la llei s’aprova sense corregir aquestes vulneracions, demanem als grups parlamentaris que interposin un recurs d’inconstitucionalitat», afirma l’entitat, la qual recorda que l’article 99 de la Constitució permet que una cinquena part dels consellers generals presenti aquest recurs dins dels trenta dies posteriors a la publicació de la llei. L’associació fonamenta aquesta petició en tres motius: «Discriminació per raó de sexe, lesió de la dignitat i manca de protecció de la vida i la salut de la dona».

Acció Feminista exigeix despenalitzar i legalitzar l’avortament: «De moment, les promeses de Govern són buides»

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El castellà guanya protagonisme en les relacions personals, mentre que el català predomina a l’àmbit laboral
Concòrdia vincula el retrocés del català al creixement demogràfic i reclama frenar l’augment de població a Andorra
El partit entre FC Andorra i Tenerife, empatat, acaba suspès per un duríssim cop de Jesús Owono a Jesús de Miguel

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Govern eliminarà l’atenció presencial en un centenar de tràmits a partir del 2 de desembre i obligarà a fer-los en línia
  • Societat
Desallotjat un bloc d’habitatges després de més de cinc anys d’ocupació per problemes de seguretat i convivència
  • Societat
Andorra registra en el tercer trimestre una demanda de recursos equivalent a la que generarien 142.173 persones
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El mòbil al volant ‘dispara’ les sancions a Andorra la Vella i concentra 96 de les 169 multes imposades aquest any
  • Cultura, Parròquies
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra presentarà el pròxim 14 de novembre el concert ‘Una altra mirada’ a Ordino
  • Parròquies, Societat
Ordino adquireix per 1,2 milions d’euros una parcel·la per a futurs equipaments i una possible zona d’aparcament
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu