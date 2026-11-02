Andorra registra en el tercer trimestre una demanda de recursos equivalent a la que generarien 142.173 persones

Andorra ha registrat durant el tercer trimestre del 2026 una demanda de recursos i serveis equivalent a la que generarien 142.173 persones residint al país durant tot un any, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. Aquesta xifra, coneguda com a població equivalent, permet calcular l‘impacte conjunt dels residents habituals i de les persones que es troben temporalment al Principat, com ara els turistes o els treballadors temporers. L’indicador ha experimentat un increment del 4,7% respecte del mateix període del 2025 i del 9,5% en comparació amb el tercer trimestre del 2024, mentre que l’augment respecte dels tres mesos anteriors ha estat del 18%.
La població equivalent no representa, per tant, el nombre de persones que viuen permanentment a Andorra, sinó una estimació de la població resident anual que seria necessària per generar el mateix consum de recursos i la mateixa demanda de serveis que produeixen conjuntament els residents i la població temporal. Segons Estadística, aquesta xifra varia al llarg de l’any en funció de l’activitat estacional, amb els nivells més baixos habitualment a l’abril i al maig, coincidint amb el final de la temporada d’esquí. Posteriorment, torna a augmentar a l’agost, durant les vacances d’estiu, i repunta al novembre i al desembre amb l’inici de la temporada d’hivern.
Pel que fa a la població flotant, durant el tercer trimestre s’han comptabilitzat 4.750.353 persones, un 10,1% més que en el mateix període de l’any anterior. La mitjana mensual s’ha situat en 1.644.646 persones, davant de les 1.498.261 registrades durant el tercer trimestre del 2025. Val a dir que, habitualment, la població flotant comença a créixer al juny i arriba al seu màxim durant l’agost, coincidint amb el període de vacances d’estiu. A partir del setembre i durant l’octubre disminueix, abans de tornar a augmentar al desembre i mantenir-se en nivells elevats fins al març, durant la temporada d’hivern.
D’altra banda, la població estacional, la qual inclou les persones que es troben temporalment al país, com ara turistes, excursionistes i treballadors temporers, ha arribat a 5.525.540 persones durant el tercer trimestre del 2026. Aquesta xifra representa un increment del 7% respecte del mateix període de l’any anterior i del 72,4% en comparació amb el segon trimestre d’enguany. La mitjana mensual s’ha situat en 1.842.345 persones, per sobre de les 1.721.720 registrades durant el tercer trimestre del 2025, fet que suposa també un creixement interanual del 7%.