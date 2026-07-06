Govern culmina les millores al Comapedrosa després de cinc anys i una inversió de més d’1,12 milions d’euros

El refugi guardat del Comapedrosa, situat a 2.260 metres d’altitud i amb una capacitat de 48 places, ha fet avui un pas endavant per esdevenir una infraestructura estratègica per al muntanyisme i el turisme de natura durant tot l’any. Donada la demanda creixent dels usuaris i l’auge de disciplines com l’esquí de muntanya, el Govern treballa perquè l’equipament pugui ampliar progressivament el seu període d’obertura i esdevenir una instal·lació de referència també durant la temporada d’hivern.
Una voluntat que ha anat acompanyada, en els darrers anys, d’un important esforç inversor per modernitzar les instal·lacions, millorar-ne el confort i incrementar-ne l’eficiència energètica, segons han assegurat. “La inversió realitzada al refugi guardat del Comapedrosa és una mostra clara de l’aposta del Govern per preservar i fer valdre el nostre patrimoni natural, alhora que dotem el país d’infraestructures més modernes, sostenibles i adaptades a les noves necessitats dels usuaris de la muntanya” ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
En aquest sentit, convé fer entendre que des del 2021 l’Estat ha destinat més d’1,12 milions d’euros a la millora i reforma integral del refugi guardat del Comapedrosa, situat al cor del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i integrat en la ruta Coronallacs. Una acció que ha permès executar actuacions orientades tant a la sostenibilitat ambiental com a la qualitat del servei ofert als excursionistes i muntanyencs.
Per tot això, aquest dilluns al matí el ministre de la cartera mediambiental, i juntament amb el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, han visitat les instal·lacions acompanyats dels respectius equips per constatar les millores executades durant el 2025, i enllestides enguany, en la tercera fase de les obres. Uns treballs que «representen la fase més ambiciosa del projecte de modernització», segons han valorat els encarregats.
Val a dir que les actuacions han permès reforçar així l’aïllament tèrmic de les plantes principals, millorar els sostres i els paviments amb materials aïllants, incorporar tres estufes de pellets amb distribució d’aire calent, reorganitzar els espais interiors, a més de crear noves dutxes i serveis sanitaris, instal·lar un sistema de protecció contra incendis i incrementar el confort general dels usuaris.
És per tot això que un dels objectius principals d’aquestes millores és precisament adaptar l’equipament a unes condicions òptimes d’ús durant els mesos més freds de l’any i facilitar-ne una futura obertura hivernal. Segons ha explicat el mateix Casal “aquestes millores ens permeten plantejar una prova pilot per ampliar-ne l’obertura a la temporada d’hivern amb l’objectiu final que el refugi pugui esdevenir una infraestructura activa durant tot l’any, donant resposta a la demanda creixent dels excursionistes i al fort impuls que viu l’esquí de muntanya a Andorra”.
Una adequació de cinc anys
Recordant el context de les obres, la primera fase dels treballs, iniciada el 2021, va incloure la instal·lació de dos vàters secs per reduir el consum d’aigua i el tractament residual, la substitució del grup electrogen de gasoil per un de gas propà per reduir les emissions de CO₂ en un 50% i la instal·lació d’una línia de vida a la coberta per reforçar la seguretat.
Passats uns anys, entre el 2023 i el 2024, es van adequar les instal·lacions de la cuina, renovar les calderes de gas propà, incorporar un nou dipòsit d’aigua de 1.000 litres i un grup de pressió per garantir una millor gestió de l’aigua potable, així com substituir les finestres per tancaments de PVC amb triple vidre i renovar completament el sistema fotovoltaic i les bateries d’acumulació per augmentar la capacitat de producció i emmagatzematge energètic.