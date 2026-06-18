Govern confia que el parc públic absorbirà totes les sol·licituds però admet que estudia altres alternatives

El Govern manté que el parc públic d’habitatge serà capaç de donar resposta a les persones inscrites al registre, fins i tot després de l’ampliació dels requisits d’accés, però al mateix temps reconeix que està analitzant altres mesures per si les polítiques actuals no són suficients per cobrir la demanda.
La qüestió ha centrat part del debat parlamentari entre la consellera de Concòrdia, Núria Segués, i la ministra de Presidència, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Segués ha qüestionat com preveu l’Executiu respondre a l’augment de persones que podran optar als habitatges públics, tenint en compte que el nombre de pisos disponibles continua sent limitat i que les sol·licituds no deixen de créixer.
Marsol ha defensat que les modificacions introduïdes al reglament permeten ara disposar de dades més acurades sobre els perfils dels demandants. «El registre s’ha creat i es podrà veure quins perfils es tenen. Ara comencem a tenir dades», ha afirmat. Amb la informació disponible, la ministra considera que «el parc públic d’habitatge està preparat per donar resposta a les demandes», tant de les adjudicacions actuals com de les previstes.
Davant les més de 1.060 sol·licituds registrades i les preguntes sobre l’impacte que tindrà l’ampliació dels requisits, Marsol ha explicat que el Govern calcula que unes 75 persones més podran accedir al sistema. Tot i això, ha assenyalat que prop d’un 20% dels adjudicataris acaben renunciant als habitatges que se’ls assignen. «Estem parlant d’unes 50 persones que es poden afegir al parc públic», ha indicat.
La ministra també ha posat en relleu que els 50 pisos d’Ordino s’anunciaran en els pròxims dies i que, sumats als habitatges anunciats recentment, permetran absorbir la demanda actual. «Amb aquests pisos i els anunciats recentment es donarà resposta a les persones que estan inscrites», ha assegurat.
Tot i aquesta confiança, Marsol ha admès que el Govern no descarta actuar per altres vies si les previsions no es compleixen. Preguntada reiteradament sobre si existeixen estimacions de noves sol·licituds derivades de l’ampliació dels requisits o de l’evolució del mercat, la ministra ha reconegut que l’Executiu continua treballant en escenaris alternatius. «Nosaltres seguim treballant i estem estudiant d’altres mesures per si el parc públic no és suficient. Encara tenim temps per analitzar», ha afirmat.
«Hi ha hagut més de 1.060 sol·licituds i, fins i tot amb l’oferta que feu, es preveu que no es doni resposta a tothom» – Núria Segués
Durant el debat, Segués també ha qüestionat l’exigència de dos mesos de fiança per accedir als habitatges del parc públic, tenint en compte que es tracta de persones amb dificultats econòmiques. Marsol ha respost que, fins ara, no s’han detectat problemes en aquest àmbit. «Totes les persones han pogut fer front a la fiança», ha assegurat, tot afegint que si es constata que aquesta exigència es converteix en una barrera d’accés, el reglament es podrà modificar.
La consellera de Concòrdia també ha demanat garanties sobre la qualitat dels habitatges destinats al parc públic. En aquest sentit, Marsol ha rebutjat que existeixin diferències respecte a altres promocions residencials. «Les condicions del parc públic no tenen res diferent. No permetríem que tinguessin unes condicions diferents», ha defensat.
Per la seva banda, el conseller de Concòrdia Pol Bartolomé ha advertit que l’arribada de nous treballadors i l’augment de la immigració poden incrementar encara més la pressió sobre el mercat residencial. Segons ha remarcat, existeix un vincle directe entre l’augment de població i les dificultats d’accés a l’habitatge, una qüestió que, al seu entendre, també cal tenir en compte a l’hora de dimensionar les polítiques públiques.