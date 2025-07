Resolució publicada al BOPA

L’INH acumula 31 renúncies en l’adjudicació dels habitatges de lloguer assequible de l’antic hotel Pellicer

Marsol no preveu, ara per ara, canvis immediats en els requisits, però obre la porta si no s’assignen almenys quatre dels set pisos encara disponibles

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha hagut de reassignar vuit pisos de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer de Canillo, a l’avinguda Sant Joan de Caselles, després que els adjudicataris inicials hi renunciessin. Així consta en la resolució publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Un dels habitatges reassignats és adaptat, i les rendes mensuals s’estableixen entre els 193,80 i els 745,81 euros, en funció de les característiques de cada pis.

El nou procés d’assignació ha seguit els criteris habituals de l’INH, prioritzant les persones inscrites que, tot i no haver-se presentat a aquesta convocatòria concreta, tenien les puntuacions més altes d’acord amb la normativa vigent. Les persones beneficiàries seran convocades en el termini d’un mes per formalitzar la cessió administrativa d’ús de l’habitatge públic. En cas de no comparèixer dins del termini establert, es perdrà automàticament el dret a l’adjudicació.

Sobre aquesta qüestió, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha descartat de moment modificar els requisits d’accés, tot i que ha admès que “no es pot descartar que a l’octubre hi pugui haver algun canvi”, en funció de l’evolució del programa. La titular d’Habitatge ha indicat que ara mateix queden set pisos per adjudicar dels 23 inicials, i que si s’aconsegueix assignar almenys quatre d’aquests, es podria valorar l’obertura del següent edifici destinat al lloguer assequible. En cas contrari, el Govern es plantejaria publicar un nou edicte, però no abans del mes de setembre.

Marsol ha informat que, des de l’inici del procés, s’han registrat 31 renúncies per a aquest mateix edifici. En canvi, als projectes de Verge de Canòlich i Tobira només s’han registrat dues renúncies en cadascun. En total, s’han rebut entre 500 i 700 sol·licituds per optar als habitatges de lloguer assequible. La ministra ha avançat també que, de cara al setembre, la directora de l’INH, Marta Alberch, oferirà una roda de premsa per fer balanç del procés, amb dades sobre inscripcions, renúncies i eventuals ajustaments als criteris d’assignació.

Aquestes reassignacions arriben després d’un procés d’adjudicació amb diverses fases des del mes de maig. El dia 7, l’INH va anunciar l’assignació de 22 dels 23 pisos disponibles a l’edifici Pellicer, amb l’únic habitatge desert situat a la planta baixa 2. Tanmateix, la setmana següent, el 14 de maig, es van haver de reassignar quatre habitatges més per renúncies de beneficiaris. Les rendes d’aquest segon lot oscil·laven entre els 494 i els 823 euros mensuals.

El 25 de juny, el ministre portaveu, Guillem Casal, va assegurar que “ja hi ha vuit pisos adjudicats i 12 més en procés de formalització de contractes”, amb la previsió de completar l’assignació dels 23 habitatges abans d’acabar el mes. Tot i això, les vuit noves renúncies obliguen ara a allargar el procés amb aquesta tercera ronda de reassignacions.