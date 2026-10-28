Govern busca un nou gestor per a la gatera després de la renúncia de Laika, amb una concessió inicial fins al 2029

Govern ha convocat el concurs públic per adjudicar la gestió del Centre de Protecció Felí de Sant Julià de Lòria, després que l’associació animalista Laika comuniqués la seva decisió de deixar el servei a finals d’aquest any. La licitació, publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), s’ha tramitat per la modalitat d’urgència i estableix el 18 de novembre com a data límit per presentar les ofertes, amb la previsió que la nova entitat adjudicatària pugui començar a operar a principis del 2027. El contracte tindrà una vigència inicial fins al 2029, tot i que el plec de bases contempla la possibilitat de prorrogar-lo durant tres anys més.
L’entitat que assumeixi la concessió percebrà una remuneració anual inicial de 95.312 euros i s’haurà d’encarregar de l’alimentació i el manteniment dels animals, així com de garantir-ne les condicions de benestar i l’atenció veterinària. Entre les responsabilitats també hi haurà la gestió de les adopcions dels felins acollits al centre. Cal recordar que Laika ja va confirmar el passat mes de maig que no tenia intenció de presentar-se a una nova concessió, una decisió que va reiterar posteriorment durant el mes d’agost. «La nostra posició continua sent la mateixa que el passat mes de maig. No tenim intenció de presentar-nos a la nova licitació per a la gestió de la gatera oficial», van assegurar aleshores des de l’associació.
L’entitat, la qual gestiona el centre des del 2020, havia justificat la seva sortida argumentant que «la funció principal de la gatera oficial no reflecteix plenament la missió pròpia de l’associació», la qual vol centrar els esforços en «l’atenció als gats més vulnerables, els cadells, els animals amb necessitats especials, els rescats, el suport a les colònies i la sensibilització ciutadana». La decisió també arriba després de diversos anys de desacords entre l’associació i l’Administració al voltant del funcionament del centre. De fet, la memòria del Departament d’Agricultura i Ramaderia havia qualificat la relació amb Laika durant la concessió com a «extremadament complexa i sovint fins i tot conflictiva».
Una resposta
100000 euros …. aixo es de broma , per pixar i no treure gota