Laika no es planteja optar a la nova concessió de la gatera i deixarà la gestió del servei a finals d’aquest mateix any

L’associació animalista Laika ha confirmat a aquest mitjà que no es presentarà al futur concurs públic per continuar gestionant la gatera oficial, rebutjant així algunes informacions avançades els darrers dies per altres mitjans de comunicació del país que apuntaven a la possibilitat que l’entitat optés novament a la concessió. En aquest sentit, l’associació assegura que la decisió “ja ha estat comunicada formalment” i que, des d’aleshores, “no ens hem plantejat presentar-nos novament a cap futur concurs públic”, confirmant, però, que sí que mantindrà la gestió del centre fins a finals d’aquest any, tal com ja s’havia avançat recentment.
Així, l’entitat justifica la seva sortida pel fet que la funció actual de la gatera oficial no encaixa amb el model de protectora que vol desenvolupar: “La funció principal de la gatera oficial no reflecteix plenament la missió pròpia de l’associació”, tot remarcant que la voluntat és poder reorientar els esforços cap a àmbits que consideren prioritaris dins la protecció animal. Entre aquests, citen “l’atenció als gats més vulnerables, els cadells, els animals amb necessitats especials, els rescats, el suport a les colònies i la sensibilització ciutadana”.
Cal destacar que la decisió arriba després de diversos anys marcats per tensions i desacords entorn de la gestió del Centre de Protecció Felí de Sant Julià de Lòria. Tal com va avançar l’Altaveu, la mateixa memòria del Departament d’Agricultura i Ramaderia qualificava la relació amb l’associació durant la concessió com “extremadament complexa i sovint fins i tot conflictiva”. Una relació que va començar l’any 2020, moment en què Laika va passar a gestionar la gatera oficial després d’haver-se adjudicat la concessió pública impulsada pel Govern.