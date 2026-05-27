Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La voluntat és poder reorientar els esforços cap a àmbits que consideren prioritaris dins la protecció animal. | Arxiu
Alex Montero Carrer
Decisió comunicada "formalment"

Laika no es planteja optar a la nova concessió de la gatera i deixarà la gestió del servei a finals d’aquest mateix any

L'entitat afirma que el model actual del centre “no reflecteix plenament” la seva missió, la qual se centra en rescats, colònies i animals vulnerables

L’associació animalista Laika ha confirmat a aquest mitjà que no es presentarà al futur concurs públic per continuar gestionant la gatera oficial, rebutjant així algunes informacions avançades els darrers dies per altres mitjans de comunicació del país que apuntaven a la possibilitat que l’entitat optés novament a la concessió. En aquest sentit, l’associació assegura que la decisió “ja ha estat comunicada formalment” i que, des d’aleshores, “no ens hem plantejat presentar-nos novament a cap futur concurs públic”, confirmant, però, que sí que mantindrà la gestió del centre fins a finals d’aquest any, tal com ja s’havia avançat recentment.

Així, l’entitat justifica la seva sortida pel fet que la funció actual de la gatera oficial no encaixa amb el model de protectora que vol desenvolupar: “La funció principal de la gatera oficial no reflecteix plenament la missió pròpia de l’associació”, tot remarcant que la voluntat és poder reorientar els esforços cap a àmbits que consideren prioritaris dins la protecció animal. Entre aquests, citen “l’atenció als gats més vulnerables, els cadells, els animals amb necessitats especials, els rescats, el suport a les colònies i la sensibilització ciutadana”.

Cal destacar que la decisió arriba després de diversos anys marcats per tensions i desacords entorn de la gestió del Centre de Protecció Felí de Sant Julià de Lòria. Tal com va avançar l’Altaveu, la mateixa memòria del Departament d’Agricultura i Ramaderia qualificava la relació amb l’associació durant la concessió com “extremadament complexa i sovint fins i tot conflictiva”. Una relació que va començar l’any 2020, moment en què Laika va passar a gestionar la gatera oficial després d’haver-se adjudicat la concessió pública impulsada pel Govern.

Comparteix
Notícies relacionades
La UE Santa Coloma o el Ranger’s, o ambdós, podrien quedar relegats a la Segona Divisió pels impagaments
L’edifici Font de Ferro incorporarà 14 nous pisos de lloguer assequible al parc públic i tres més en els pròxims mesos
L’hospital concentrarà tots els serveis d’oncologia en una sola planta amb una inversió de prop d’1,9 milions d’euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Nova campanya per reforçar l’ús del català entre els sanitaris davant la baixa presència de la llengua al sector
  • Societat
Una disfunció del servei de telefonia fixa d’Andorra Telecom deixa diversos clients amb incidències a les centraletes
  • Societat
L’USdA denuncia manca de criteri del Govern amb els funcionaris jubilats exclosos del complement compensatori
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc
  • Parròquies
Encamp ja ha destinat 33.000 euros per pal·liar els efectes del tall de l’RN20 en els establiments del Pas de la Casa
  • Cultura, Parròquies
L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou el sector de les autocaravanes
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu