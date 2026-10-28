El SAAS avança en el tractament del dolor neuropàtic crònic amb l’aplicació pionera de l’estimulació medul·lar

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha fet un nou pas per a tractar el dolor neuropàtic crònic. A finals de setembre, va tenir lloc la primera operació al Principat mitjançant la implantació d’un neuroestimulador medul·lar destinat a tractar un dolor neuropàtic crònic de l’extremitat inferior, resistent als tractaments habituals. Aquesta implantació pionera al país representa una nova etapa en el tractament especialitzat del dolor neuropàtic crònic, alhora que posa en relleu la col·laboració entre la neurocirurgia i la medicina del dolor.
La intervenció va ser realitzada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell pel neurocirurgià francès Laurent Vinikoff, qui és també membre del servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i exerceix a Andorra des de l’any 2018. També hi va col·laborar la Unitat de Tractament del Dolor Crònic del SAAS, coordinada per la doctora Anna Boada, amb la participació de la infermera de la unitat, Carlota De Miguel.
L’estimulació medul·lar actua com un «interruptor» sobre les vies del dolor i permet reduir-ne la intensitat als pacients
D’acord amb l’equip mèdic, els resultats han estat molt positius en aquest primer cas, aconseguint una disminució important de la intensitat del dolor. L’estimulació medul·lar permet modular la transmissió dels senyals dolorosos en la medul·la espinal, actuant com un «interruptor» sobre les vies del dolor.
Un procediment mèdic complex
Segons s’ha informat, l’equip de la unitat, després d’una valoració conjunta i multidisciplinària amb tots els professionals implicats, ha decidit aplicar estimulació medul·lar, tècnica que es desenvolupa en dues etapes. Primerament, s’introdueix un elèctrode fi sota anestèsia local. D’aquesta manera, el pacient es manté prou despert per participar en l’operació i assenyalar si les sensacions produïdes per l’estimulació responen adequadament a la zona dolorosa.
Així, durant aproximadament una setmana, té lloc el període de prova per valorar l’eficàcia del tractament. Per considerar que la prova és satisfactòria, cal que el dolor inicial s’hagi reduït almenys a la meitat. Una vegada s’ha assolit, l’elèctrode es connecta a un petit generador implantat sota la pell a través d’una segona intervenció sota anestèsia general.