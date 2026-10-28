Andorra a Taula celebra 20 anys amb menús més barats i un novembre sencer per gaudir de la gastronomia

Tornen les jornades gastronòmiques d‘Andorra a Taula, les quals celebren enguany el seu vintè aniversari. L’esdeveniment, el qual reunirà 33 restaurants de sis parròquies, aposta per ampliar la seva durada a tot el mes de novembre i reduir el preu màxim dels menús, el qual passa dels 75 euros d’edicions anteriors a una franja d’entre 35 i 49,95 euros.
El president de la Unió Hotelera d’Andorra, Jordi París, ha destacat que l’ampliació de la durada respon a les peticions dels mateixos restauradors: «Ja que fem l’esforç, preparem un menú, preparem la logística i tota la preparació, li traiem més rendiment si ho podem fer durant quatre setmanes». D’altra banda, pel que fa a la baixada dels preus, ha assenyalat que, «després dels resultats dels dos darrers anys, s’ha decidit recuperar una franja més ajustada per donar cabuda a més establiments».
«No volem posar-nos una xifra, el que volem és que sigui una activitat participativa, que contribueixi a l’esdeveniment del ‘Shop in’ i que durant aquests 30 dies es consolidi encara més l’Andorra a Taula» -Jordi París
Pel que fa als establiments, París ha declarat que Encamp serà l’única parròquia que no tindrà representació a Andorra a Taula. Tanmateix, el president de la patronal ha tret importància a aquesta absència i l’ha atribuït a les vacances i les aturades tècniques d’alguns restaurants abans de la temporada d’hivern. Les propostes gastronòmiques de les quals els participants podran gaudir combinaran plats tradicionals de muntanya, com l’escudella i el trinxat, amb elaboracions més contemporànies. A més, els menús inclouran aperitiu, primer plat, segon plat i postres, amb una cervesa o una alternativa sense alcohol per acompanyar l’aperitiu.
Les jornades han superat els 3.000 menús servits anualment, tot i que l’organització no s’ha fixat cap objectiu concret per a aquesta edició. «No volem posar-nos una xifra, el que volem és que sigui una activitat participativa, que contribueixi a l’esdeveniment del ‘Shop in Andorra‘ i que durant aquests 30 dies es consolidi encara més l’Andorra a Taula», ha remarcat París.