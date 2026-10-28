Un xoc entre dos trens d’alta velocitat a Toledo deixa desenes de morts i obliga a suspendre la circulació ferroviària

Un greu accident ferroviari entre dos trens d’alta velocitat ha deixat aquest dimecres al matí desenes de víctimes mortals i diversos ferits a la província de Toledo, a Espanya. El sinistre s’ha produït poc abans de les 09.00 hores entre les localitats de Los Yébenes i Urda, quan un tren AVE de Renfe ha col·lidit amb un comboi de la companyia Iryo que circulava per la línia Madrid-Sevilla. Arran de l’impacte, diversos vagons han descarrilat i alguns han caigut per un terraplè.
Les primeres informacions apunten a un balanç de víctimes elevat, tot i que les xifres difoses pels diferents mitjans continuen variant a mesura que avancen les tasques d’emergència. L’accident ha obligat a interrompre la circulació ferroviària d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia, mentre els serveis d’emergència treballen a la zona. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat efectius dels bombers, Protecció Civil, ambulàncies i helicòpters medicalitzats per atendre les víctimes i participar en les tasques de rescat.
Davant la gravetat dels fets, fonts del Ministeri d’Afers Exteriors han confirmat a El Periòdic que «de moment no consta la presència de cap andorrà o resident al lloc de l’accident». Així mateix, han precisat que «tant l’Ambaixada a Madrid com l’Àrea d’Afers Consulars del Ministeri segueixen en contacte amb les entitats responsables de la informació», tot recordant que les persones que requereixin assistència poden contactar amb el Ministeri al 875 704 o amb el servei d’atenció consular d’emergència al 324 292.