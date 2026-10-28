Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El sinistre deixa desenes de víctimes mortals i diversos ferits. | EFE
Alex Montero Carrer
Successos

Un xoc entre dos trens d’alta velocitat a Toledo deixa desenes de morts i obliga a suspendre la circulació ferroviària

Exteriors confirma que de moment no consta cap andorrà o resident entre els afectats, alhora que manté el contacte amb les autoritats espanyoles

Un greu accident ferroviari entre dos trens d’alta velocitat ha deixat aquest dimecres al matí desenes de víctimes mortals i diversos ferits a la província de Toledo, a Espanya. El sinistre s’ha produït poc abans de les 09.00 hores entre les localitats de Los Yébenes i Urda, quan un tren AVE de Renfe ha col·lidit amb un comboi de la companyia Iryo que circulava per la línia Madrid-Sevilla. Arran de l’impacte, diversos vagons han descarrilat i alguns han caigut per un terraplè.

Les primeres informacions apunten a un balanç de víctimes elevat, tot i que les xifres difoses pels diferents mitjans continuen variant a mesura que avancen les tasques d’emergència. L’accident ha obligat a interrompre la circulació ferroviària d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia, mentre els serveis d’emergència treballen a la zona. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat efectius dels bombers, Protecció Civil, ambulàncies i helicòpters medicalitzats per atendre les víctimes i participar en les tasques de rescat.

Davant la gravetat dels fets, fonts del Ministeri d’Afers Exteriors han confirmat a El Periòdic que «de moment no consta la presència de cap andorrà o resident al lloc de l’accident». Així mateix, han precisat que «tant l’Ambaixada a Madrid com l’Àrea d’Afers Consulars del Ministeri segueixen en contacte amb les entitats responsables de la informació», tot recordant que les persones que requereixin assistència poden contactar amb el Ministeri al 875 704 o amb el servei d’atenció consular d’emergència al 324 292.

Comparteix
Notícies relacionades
El presumpte autor del feminicidi de la Comella seguia un programa contra les conductes violentes des del 2025
La reforma de l’avortament divideix els grups, entre el «pas endavant» de DA i l’«oportunitat perduda» de Concòrdia
L’INH obre dues noves convocatòries per adjudicar set pisos assequibles a Arinsal per entre 306 i 621 euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Política, Societat
Andorra suma 23 metges en només nou mesos i obre la porta a poder ampliar la presència d’especialistes estrangers
  • Política, Societat
Escalé posa en dubte l’estudi ambiental del mirador de l’Alt de la Capa per una referència a un parc eòlic inexistent
  • Política, Societat
Un curt debat sobre els treballadors estrangers queda a mig gas: «Avui no venia preparada per parlar d’això»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Una nova línia d’autobús entre el Pas de la Casa i Encamp s’incorporarà a la flota com a reforç per a la temporada alta
  • Parròquies, Societat
El Prat d’Emprivat comptarà amb un gran bulevard verd, amb prop de 6.000 metres quadrats destinats als vianants
  • Economia, Parròquies
Caldea es prepara per estrenar al desembre el seu primer hotel amb 39 habitacions i una suite dúplex a la torre
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu