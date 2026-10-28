Aliança entre Andorra, Espanya i França per reforçar la preparació i la resposta davant d’emergències a l’espai pirinenc

Amb motiu del Dia internacional per a la reducció del risc de desastres, el 13 d’octubre, la Creu Roja Espanyola, juntament amb la Creu Roja Francesa i amb la participació de la Creu Roja Andorrana, va presentar el projecte ALERT-VOL-HF, una iniciativa de cooperació transfronterera destinada a enfortir la preparació i la capacitat de resposta davant d’emergències a la zona dels Pirineus. La intervenció vol millorar la coordinació entre les organitzacions de la Creu Roja d’Espanya, França i el Principat, alhora que pretén contribuir a una gestió més eficaç dels riscos que afecten totes dues bandes de la frontera.
El projecte neix d’una problemàtica comuna que les tres organitzacions de la Creu Roja han detectat: les barreres operatives, administratives i lingüístiques que dificulten l’actuació conjunta en situacions de crisi, remarcant la participació limitada del voluntariat com a principal obstacle dels mecanismes transfronterers de preparació i resposta. Des de la institució nacional, han afirmat que ALERT-VOL-HF «reconeix el paper central de les persones voluntàries en la gestió d’emergències». Per fer-ho, el projecte promourà formacions comunes, mecanismes coordinats d’activació i espais compartits de cooperació que permetin una intervenció més integrada i eficaç.
Durant els pròxims mesos, la previsió és elaborar un diagnòstic conjunt dels obstacles i validar un protocol de cooperació transfronterera. A més, ALERT-VOL-HF fomentarà la participació comunitària i l’intercanvi d’experiències entre els equips operatius dels tres països, i contribuirà a crear una cultura compartida de preparació davant d’emergències i de reducció del risc de desastres. La iniciativa compta amb un pressupost total de 187.752,93 euros i està cofinançat al 65% per la Unió Europea mitjançant el Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2021-2027).