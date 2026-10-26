Del feminisme dels 70 al pop-art de Keith Haring: així és la nova temporada cultural del Centre d’Art a Escaldes

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) ha presentat la programació de la temporada amb les exposicions gratuïtes que es duran a terme tant al mateix centre com a l’Espai Caldes fins a l’estiu. Valentí Closa, conseller de Cultura del Comú, ha destacat la gran varietat temàtica: «Tindrem obra molt potent, pop-art, tèxtil, literatura i fotografia. Són exhibicions transversals que ens vinculen no només com a país, sinó també a escala internacional».
En aquest sentit, la responsable del centre cultural, Aurora Baena, ha fet menció especial a les exposicions de producció pròpia vinculades a la història i el teixit social de la parròquia, com Pioners del Comerç, que s’inaugurarà el 17 de desembre a l’Espai Caldes. Closa ha remarcat el fet de donar continuïtat a un projecte que presenta la història d’Escaldes. «L’anterior mandat va acollir la mostra ‘Escaldes: Pioners de l’hoteleria 1900-1960’; una iniciativa que ara estrena aquesta segona part en què es farà un repàs històric del comerç com a element de desenvolupament de la parròquia del país fins a l’any 1978 a través d’elements fotogràfics».
En aquest mateix museu, de cara a l’estiu tindrà lloc una exposició retrospectiva dedicada a l’artista abstracte andorrà Alfons Valdés, la qual inclourà tant producció antiga com obres totalment noves. Baena ha definit la mostra d’art com un «deute històric» de la parròquia amb l’autor local. Segons la responsable del centre, la intenció és «que les sales del Comú d’Escaldes siguin plataforma també pels artistes locals».
Feminisme, indústria tèxtil i pop-art
La sala d’exposicions temporals del centre d’art també acollirà diverses propostes al llarg de la temporada. La primera serà ‘Antifèmina‘, la qual obrirà les portes el 16 de novembre un cop hagi finalitzat la mostra actual ‘La revolució de l’escultura’.
L’exhibició reprodueix el llibre homònim de l’escriptora catalana Maria Aurèlia Capmany en el seu 50 aniversari, el qual va ser el primer llibre gràfic obertament feminista publicat a Espanya durant la Transició Democràtica, l’any 1977. L’obra és un diàleg intel·lectual entre l’autora i el repertori d’imatges de la fotògrafa Colita en què es reflexiona sobre les dones que no acaben d’encaixar en el patró de la feminitat i, per tant, les bategen com antifèmines. Baena ha ressaltat el fet que, 50 anys després, «és una temàtica que encara ens ressona com a societat».
Al mes de març, s’inaugurarà l’exposició en honor a la Real Fábrica de Tapices, la qual repassa els 300 anys d’història d’aquesta gran institució posant en relleu el paper clau de la indústria tèxtil en la història de la parròquia.Comptarà amb peces d’un valor històric extraordinari, amb figures fonamentals de l’art com Goya o Pérez Villalta. En aquest sentit, el ministre ha celebrat la col·laboració amb institucions de fora del país: «Gràcies a l’ambaixada d’Andorra a Madrid s’han pogut establir una xarxa de contactes que fan possible exportar aquests formats fins a Escaldes».
Per cloure la temporada, a l’estiu tindrà lloc la mostra de pop-art de l’autor Keith Haring com un dels principals reclams internacionals. L’exposició d’aquesta icona dels anys 80 mostrarà obra gràfica i una sèrie fotogràfica de l’artista compartint espai amb l’elit cultural de Nova York, com Andy Warhol i Robert Mapplethorpe.