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  • El Constitucional anul·la un desnonament per tenir un gos en considerar insuficient la "motivació" del Superior. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Manca de "motivació"

El Constitucional tomba la sentència que va ordenar un desnonament per la presència d’un gos en un pis de lloguer

La resolució conclou que el Superior va eliminar l'exigència d'acreditar molèsties o desperfectes sense explicar prou aquest canvi de criteri

El Tribunal Constitucional ha estimat el recurs d’empara presentat per una llogatera i ha anul·lat la sentència de la Sala Civil del Tribunal Superior que havia ordenat resoldre el contracte d’arrendament i el consegüent desnonament per incomplir la clàusula que prohibia tenir animals de companyia a l’habitatge. L’alt tribunal conclou que la resolució no estava prou motivada i ordena retrotraure les actuacions perquè la Sala Civil dicti una nova sentència «amb la motivació escaient», segons recull la resolució publicada aquest dimecres al BOPA.

L’origen del litigi es remunta al febrer del 2024, quan el propietari de l’immoble va presentar una demanda per resoldre el contracte d’arrendament en considerar que els llogaters havien incomplert la prohibició de tenir animals de companyia sense autorització. En primera instància, la Batllia va desestimar la demanda, però el Tribunal Superior va revocar posteriorment aquella decisió i va declarar extingit el contracte, ordenant el desnonament i advertint del llançament si no s’abandonava voluntàriament l’habitatge.

El propietari va presentar una demanda per resoldre el contracte en considerar que els llogaters havien incomplert la prohibició de tenir animals de companyia sense autorització

La Sala Civil va justificar el canvi de criteri argumentant que el contracte establia la prohibició de tenir animals «en termes absoluts» i que aquesta clàusula constituïa un element «nuclear» de l’acord entre les parts. A més, també va remarcar que, a diferència d’altres casos, el propietari s’havia oposat des del primer moment a la presència de l’animal i havia mantingut aquesta posició durant tot el procediment.

La llogatera va recórrer aquesta decisió davant el Constitucional al·legant que la resolució vulnerava el seu dret a una decisió fonamentada en dret, tot defensant que el gos de petites dimensions que tenia a l’habitatge «no provocava molèsties als veïns ni causava desperfectes» i sostenint que la jurisprudència anterior del mateix Tribunal Superior exigia que, a més de l’incompliment contractual, s‘acreditessin danys o molèsties perquè es pogués resoldre un contracte de lloguer per aquest motiu.

La llogatera va recórrer davant el Constitucional defensant que el gos de petites dimensions que tenia a l’habitatge «no provocava molèsties als veïns ni causava desperfectes»

En la mateixa línia es va pronunciar el Ministeri Fiscal, qui va demanar estimar el recurs en considerar que la Sala Civil havia modificat la seva doctrina sense justificar suficientment aquest canvi. Segons va exposar, la jurisprudència consolidada exigia dos elements: que no hi hagués tolerància del propietari i que existís un perjudici real i acreditat derivat de la presència de l’animal. Un criteri que comparteix el TC, qui considera que la Sala Civil va eliminar un dels requisits que havia aplicat fins ara (l’existència de desperfectes o molèsties) sense explicar adequadament els motius.

Així, la sentència assenyala que la resolució «no facilita els arguments que recolzin aquest canvi» i conclou que la motivació és «insuficient» per justificar que la simple tinença d’un animal de companyia constitueixi, per si sola, un incompliment essencial del contracte. A més, es rebutja que el recurs hagi perdut el seu objecte pel fet que la llogatera ja hagués abandonat voluntàriament el pis, ja que continua existint un «indubtable interès constitucional» a determinar si la sentència va vulnerar els drets fonamentals invocats, encara que la restitució de l’habitatge ja no sigui possible.

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