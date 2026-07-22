Govern obre fins al 17 d’agost el termini perquè propietaris cedeixin edificis al parc públic d’habitatge assequible

Govern ha obert aquest dimecres el concurs perquè els propietaris d’edificis puguin oferir els seus immobles per incorporar-los al parc públic d’habitatge de lloguer assequible. Els interessats podran presentar les seves candidatures fins al 17 d’agost, a través d’una convocatòria adreçada tant a edificis plurifamiliars com a aparthotels, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic que es puguin incorporar al parc públic.
En aquest sentit, el concurs prioritzarà els immobles que ja estiguin construïts o en una fase molt avançada d’execució i que només requereixin una intervenció mínima abans de ser ocupats. «L’objectiu és aprofitar totes les vies possibles per ampliar el parc públic d’habitatge. Amb aquesta convocatòria podrem incorporar habitatges de manera més ràpida i posar-los a disposició de la ciutadania en menys temps«, ha afirmat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, tot recordant que l’arrendament quedarà ‘efectuat’ per un màxim de 30 anys.
Marsol demana no precipitar-se davant les primeres notificacions als llogaters
Qüestionada també per les consultes de llogaters que han rebut comunicacions dels propietaris arran de la desintervenció dels lloguers, Marsol ha remarcat que la llei permet enviar aquestes notificacions amb sis mesos d’antelació i ha fet una crida perquè ambdós grups s’assessorin abans de prendre cap decisió. «La llei és molt garantista i determina els drets i les obligacions d’ambdues parts», ha defensat, tot confiant que els casos detectats siguin «puntuals» i que la majoria de renovacions es facin d’acord amb el que estableix la normativa.
En aquest sentit, la ministra ha recordat que, si un habitatge es torna a llogar una vegada finalitzat el contracte, el propietari no pot fixar un preu superior al que correspon segons els límits previstos per la llei. Tanmateix, i pel que fa als casos de llogaters que ja hagin signat un nou contracte per ‘por’ a perdre l’habitatge, Marsol ha reconegut que, si l’acord s’ha formalitzat lliurement entre les dues parts, «no hi ha res a fer». Amb tot, ha matisat que, si es demostrés que una notificació es va enviar abans del termini legal, la situació es podria analitzar.