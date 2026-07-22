El PS exigeix aturar els expedients d’anul·lació de residència i treball i revisar la política de reagrupament

Els socialdemòcrates insten el Govern a actuar de manera immediata davant els expedients d’anul·lació d’autoritzacions de residència i treball vinculats a situacions irregulars de fills menors, tot advertint que l’aplicació de la normativa actual pot vulnerar, precisament, els drets dels infants. En aquest sentit, el president de la formació i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha anunciat aquest matí cinc demandes dirigides a l’Executiu, mentre que el membre del Comitè Executiu i candidat a cap de Govern, Gerard Alís, ha atribuït aquesta situació a «la manca d’un full de ruta clar» sobre el model migratori.
Segons aquest darrer, el país necessita immigració tant per cobrir la manca de mà d’obra com per compensar una de les taxes de fecunditat més baixes d’Europa, però ha lamentat que el Govern no disposi d’una estratègia definida. «No només hem de fer venir persones a treballar, també hem de facilitar que puguin instal·lar-se i desenvolupar un projecte de vida», ha defensat. Així, ha recordat que, segons el Raonador del Ciutadà, hi hauria una trentena d’expedients oberts que podrien acabar amb l’expulsió de famílies establertes al país, una situació que considera contradictòria en un context que ha reiterat de manca de treballadors.
«No es pot defensar una Andorra d’acollida en els discursos i aplicar una exclusió en els expedients administratius» – Pere Baró
Davant aquest escenari, Baró ha reclamat la suspensió immediata dels procediments en curs; evitar qualsevol aplicació automàtica de la norma perquè cada cas sigui analitzat individualment; establir una via «clara i temporal» de regularització perquè les famílies afectades puguin normalitzar la situació dels seus fills menors; revisar la normativa i modificar-la si és necessari, i, finalment, exigir al cap de Govern, Xavier Espot, «o el responsable públic» que pertoqui, que faci públiques les dades sobre els expedients oberts, les famílies i els menors afectats. «No demanem ignorar la llei, sinó evitar decisions irreversibles mentre existeixen dubtes seriosos sobre el seu impacte en els menors», ha assenyalat.
Amb tot, els socialdemòcrates sostenen que la reforma introduïda a través «d’una Llei Òmnibus» està provocant conseqüències no previstes sobre famílies que fa anys que resideixen i treballen al Principat. En relació amb això, el president del partit ha criticat que «no es pot defensar una Andorra d’acollida en els discursos i aplicar una exclusió en els expedients administratius», mentre que Alís ha insistit que la norma s’està aplicant sobre situacions que fins ara havien estat tolerades, motiu pel qual considera imprescindible revisar també els criteris econòmics exigits per al reagrupament familiar.
En darrer lloc, el PS ha advertit que, si l’Executiu no facilita voluntàriament la informació sobre aquests expedients en els pròxims dies, recorrerà a les eines parlamentàries per obtenir-la mitjançant una demanda d’informació o una pregunta escrita. «Volem donar-los un marge perquè ho facin públicament, però si no és així, actuarem», ha conclòs Baró.