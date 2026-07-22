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  • Editorial

Una prova que haurà de demostrar la seva utilitat

La posada en marxa de la prova pilot de contractació en origen respon a una realitat incontestable: hi ha sectors, com l’hoteler, que continuen tenint serioses dificultats per cobrir les seves necessitats de personal. Ignorar aquest problema no és una opció si es vol mantenir l’activitat econòmica del país. Ara bé, l’èxit del programa no es mesurarà pel nombre de permisos concedits, sinó per la seva capacitat de garantir unes condicions laborals i d’allotjament dignes. L’obligació que les empreses assumeixin part del cost del desplaçament i facilitin un habitatge és un pas en la bona direcció, però exigirà controls rigorosos perquè aquestes garanties no quedin només sobre el paper. També caldrà avaluar si aquesta fórmula és suficient per donar resposta a una manca estructural de mà d’obra o si només representa una solució puntual. Les proves pilot tenen sentit quan serveixen per obtenir conclusions i corregir mancances. Aquest serà el veritable repte d’una iniciativa que comença dilluns amb moltes expectatives i que haurà de demostrar, amb dades, la seva eficàcia.

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