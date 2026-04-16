  • El director general del Comitè de Direcció de la CASS, Josep Escoriza; i el president del Consell d'Administració de la CASS, Marc Galabert, en roda de premsa. | ANA / D.M.
Agències
Pressió sobre el sistema

Galabert alerta que retardar el canvi de les pensions agreuja la insostenibilitat: “El millor moment per fer-ho era ahir”

El president del Consell d'Administració reconeix que "no tenim res a dir sobre com ha de ser la reforma", però insisteix que és inajornable

El president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Marc Galabert, ha advertit que la dilació en la reforma de les pensions està incrementant la insostenibilitat del sistema i ha estat taxatiu en afirmar que “el millor moment per fer la reforma era ahir”. Segons ha remarcat, el retard en l’adopció de mesures fa créixer la pressió sobre el model i agreuja un problema que fa anys que és conegut.

En aquest sentit, ha insistit que “cada dia que passa el repte és més gran” i ha defensat que les mesures ja s’haurien d’estar treballant actualment per afrontar un escenari cada vegada més exigent. Tot i això, ha admès que des de la institució no determinen el contingut concret de la reforma: “Nosaltres no tenim res a dir sobre com ha de ser la reforma, però sí que creiem que hi hauria de ser”.

Així, Galabert ha situat la reforma de les pensions i l’evolució de la despesa sanitària com els dos grans reptes estructurals del sistema. En aquest marc, ha recordat que el Consell d’Administració ha elaborat una proposta amb 14 mesures per reformar el sistema, acompanyada de diversos estudis d’impacte que ja s’han traslladat al Consell General, posant en relleu el paper tècnic de la institució i la seva voluntat de col·laboració amb les comissions parlamentàries.

Paral·lelament, ha assenyalat que la pressió sobre la despesa sanitària respon a una tendència global marcada per l’augment dels tractaments, la seva major complexitat i cost, així com pels canvis en l’estructura poblacional. “Els sistemes sanitaris evolucionen constantment i, per tant, també ho ha de fer la política sanitària”, ha indicat.

El president de la CASS també ha fet referència als informes recents del Fons Monetari Internacional (FMI), els quals analitzen tant la sostenibilitat de les pensions com la política sanitària, i ha defensat la utilitat d’incorporar experiències d’altres països amb reptes similars. “Ens permet recórrer el camí més ràpid i ens posa davant del mirall”, ha apuntat.

Més enllà de les reformes estructurals, Galabert ha destacat els objectius interns inclosos en el pla estratègic recentment aprovat per la CASS, centrats en millorar l’eficiència, la transparència, la simplificació burocràtica i la relació amb els afiliats. Finalment, ha admès que l’augment sostingut de la despesa, malgrat el creixement dels ingressos i dels afiliats, és una tendència consolidada que reforça la necessitat d’impulsar reformes de fons tant en l’àmbit de les pensions com de la sanitat.

