Acord retributiu

Espot anuncia un augment de l’11,5% en els sous base de les bandes més baixes de la Policia per corregir disfuncions

La revisió salarial vol pal·liar els efectes de la congelació del sistema GADA des del 2012 i garantir una progressió retributiva més equitativa

El Govern ha anunciat un augment del 11,5% en els sous base de les bandes més baixes del Cos de Policia. La mesura, anunciada pel cap de Govern, Xavier Espot, en el marc de la celebració de la patrona del cos, respon a la voluntat de millorar la competitivitat de l’administració pública i corregir les disfuncions detectades en les graelles salarials.

Aquest increment forma part d’un conjunt de reformes impulsades pel Ministeri de Justícia i Interior, que també inclou propostes per actualitzar les retribucions en funció de l’antiguitat. Segons ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, “s’ha fet una valoració de quina manera podríem compensar el fet que durant tots aquests anys no s’hagi implementat el sistema de gestió de l’acompliment”. Aquesta revisió, la qual pretén pal·liar els efectes de la congelació del sistema GADA des del 2012, contempla increments d’entre el 2% i el 8% per als funcionaris, segons la seva trajectòria professional.

En paral·lel, també s’ha treballat en una revisió de les graelles retributives per solucionar desequilibris interns. Molné ha detallat que “els salaris d’entrada s’han comparat, s’han avaluat i ens hem adonat que eren una mica baixos i llavors es pugen”, i ha afegit que “entre categoria i categoria no hi havia prou diferència”, la qual cosa ha motivat l’ajustament per garantir una progressió salarial coherent. “S’ha fet una proposta individualitzada per cada col·lectiu”, ha remarcat.

El director de la policia, Bruno Lasne, ha valorat positivament aquestes millores: “A més salari, millor”, recordant que aleshores “hi ha més possibilitats de captar gent que tingui vocació per venir a la policia i captar talent, que és el que necessitem”. Tot i això, Lasne ha demanat prudència fins a conèixer els detalls concrets de l’aplicació dels augments: “Penso que ara és precipitat per posicionar-se en aquest sentit. S’haurà de veure com queden aquests augments, qui té un augment de quant”.

D’altra banda, Lasne ha tornat a insistir en la necessitat d’incrementar la plantilla del cos per afrontar l’augment de la càrrega de treball. “Hauríem d’arribar als 300 efectius per anar bé”, ha dit, recordant que l’increment de població i turisme ha comportat un augment de denúncies i requeriments. Molné, per la seva banda, ha explicat que cada any es determinarà el nombre de nous efectius “en funció de la disponibilitat pressupostària i de les necessitats del cos”.

La reforma salarial s’emmarca també en la reactivació del sistema de gestió de l’acompliment, per al qual s’ha elaborat un reglament específic per als cossos especials. “S’ha passat als sindicats i pensem que molt properament s’aprovarà”, ha afirmat Molné, qui també ha avançat que s’està treballant en un nou reglament sobre l’ús de mitjans coercitius, atès que “afecta drets fonamentals” i requereix una regulació tècnica precisa, especialment pel que fa a l’ús d’armes de servei.

Finalment, la ministra ha reiterat que el Ministeri de Justícia vetllarà per evitar que els agents implicats en casos greus puguin acollir-se a la prejubilació. “Quan s’han comès fets tan greus, els agents implicats no es poden prejubilar”, ha remarcat, tot referint-se a situacions que han causat perjudicis importants a ciutadans, al cos o al mateix Govern.