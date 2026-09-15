Govern prepara una nova residència sociosanitària a Ordino que combinarà diferents serveis d’atenció a la gent gran

En el marc de la celebració de Meritxell per a la gent gran al Centre Sociosanitari El Cedre, Govern ha anunciat que s’està treballant en la construcció d’un futur equipament sociosanitari a la parròquia d’Ordino. «Estem a punt que molt properament també hi hagi la construcció d’una residència sociosanitària a la parròquia d’Ordino», ha declarat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín.
Durant les seves declaracions, Marín ha volgut aclarir que «encara no es pot manifestar el nombre de places, això dependrà dels arquitectes, però amb els metres quadrats es pot fer una idea», tot afegint que el projecte encara es troba en una fase administrativa: «Ja tenim l’estudi fet, s’ha de fer l’estudi de viabilitat, tenim també l’arquitecte per fer el projecte, tota la zona seria cap a Ordino, i la parcel·la ho direm aviat». Addicionalment, la ministra ha detallat que el futur centre s’ubicarà prop de la Cortinada i que «d’aquí a unes setmanes aquest concurs sortirà a la llum».
Per altra banda, la ministra també ha admès que encara no s’ha decidit quin serà el model de construcció i gestió. En aquest aspecte, Govern estudia si serà un equipament públic o si s’articularà mitjançant una fórmula amb participació privada i concessió. Tanmateix, Marín ha defensat que hi ha la voluntat d’incorporar diversos tipus de serveis dins de la futura residència. «Ara s’estila molt que es facin pisos de serveis, així com places de residències sociosanitàries de 24 hores. I potser també centres de reeducació, com els d’altres residències sociosanitàries del país, que també tenen el servei de rehabilitació», ha assenyalat.
Altrament, les llistes d’espera per accedir a places sociosanitàries també són una font de preocupació, ja que, actualment, hi ha 43 persones en llista d’espera, tot i que des d’Afers Socials asseguren que «22 tenen servei de centre de dia, cinc tenen servei d’atenció domiciliària i la resta estan a domicili i no necessiten cap servei». A més, Marín ha afegit que aquestes xifres poden fluctuar, ja sigui pel moviment habitual de les places o perquè algunes persones poden accedir provisionalment a places privades mentre esperen una plaça concertada.
Pel que fa a les xifres, la ministra ha assegurat que s’està treballant per crear noves places perquè «en tot el que portem de legislatura han passat de 232 a 272, un 72% de les places concertades que tenen el conveni», afegint que no hi ha llista d’espera per a les persones que fan ús del Servei d’Atenció Domiciliària i que la plantilla professional està completa i capacitada per donar servei als 216 usuaris que s’han atès aquest any.
A més, els centres de dia tampoc tenen llistes d’espera i disposen d’unes 130 places, amb presència ja a gairebé totes les parròquies, tot remarcant que «s’està construint la residència sociosanitària d’Encamp, amb la qual vam signar també un conveni. Són 120 places i nosaltres, amb aquest conveni, en tenim 65 de convencionades».
En relació al percentatge de les places concertades, el cap de Govern Xavier Espot, ha mencionat durant el seu discurs que es destina sis milions d’euros a la concertació d’aquestes places a més de remarcar l’augment d’aquestes en els centres. Altres projectes també mencionats ha estat el de Sant Julià de Lòria, on s’impulsa un projecte d’habitatges per a gent gran de la Fundació Laurus que preveu crear 54 noves places residencials, 32 de les quals seran concertades.