Govern inicia el procés per dissoldre 2.777 societats presumptament inactives per incompliments reiterats

Govern ha iniciat el procediment de dissolució administrativa sense liquidació de 2.777 societats mercantils presumptament inactives després que hagin incomplert, durant almenys dos exercicis consecutius, dues o més de les obligacions vinculades al dipòsit dels comptes anuals, la presentació de les declaracions tributàries exigibles o la declaració dels beneficiaris efectius. La relació de les societats afectades es publicarà aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
La mesura forma part de les novetats introduïdes per actualitzar i depurar el registre de societats, en el qual actualment consten 18.415 empreses, així com per reforçar la qualitat de la informació disponible, la transparència i la seguretat jurídica de l’activitat econòmica. Durant el mes posterior a l’entrada en vigor de la llei, les societats que es trobaven en situació d’incompliment han disposat d’un període per regularitzar-la. Finalitzat aquest termini, el Departament de Registres Jurídics i Econòmics ha identificat les 2.777 societats respecte de les quals considera que existeixen indicis precisos i concordants d’inactivitat per incompliments.
La mesura forma part de les novetats introduïdes per actualitzar i depurar el registre de societats, en el qual actualment consten 18.415 empreses
La publicació de l’edicte donarà inici a la fase d’identificació prèvia del procediment, durant la qual les societats afectades encara podran acreditar la seva situació. A partir de l’endemà de la publicació al BOPA, els seus òrgans d’administració disposaran de deu dies hàbils per presentar al·legacions i aportar la documentació o les justificacions que considerin pertinents. El procediment haurà de determinar quines de les societats mantenen una activitat efectiva i quines han cessat de facto la seva activitat sense complir les obligacions derivades de la seva condició de societat mercantil. En els casos en què no es desvirtuïn els indicis detectats, el procés podrà acabar amb la dissolució administrativa sense liquidació.
La normativa estableix també conseqüències per als administradors que siguin considerats responsables dels incompliments que hagin provocat la dissolució. En aquests casos, la resolució definitiva comportarà la prohibició temporal d’exercir funcions d’administració o direcció en qualsevol societat mercantil inscrita al Principat durant un any. Aquesta mesura no s’aplicarà de manera automàtica a tots els administradors de les societats afectades, sinó únicament a aquells als quals s’atribueixi la responsabilitat pels incompliments. Durant el procediment podran aportar proves i justificacions per acreditar que no en són responsables.