La rebaixa del gasoil s’eleva fins als 15 cèntims al setembre per preservar la competitivitat davant Espanya

L’Executiu ha aprovat aquest dilluns, en una sessió extraordinària del Consell de Ministres, la modificació de la Llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs, un canvi que permetrà elevar fins als 15 cèntims per litre la rebaixa aplicada al gasoil durant el mes de setembre. La mesura incorpora una devolució extraordinària de 10 cèntims per litre de l’impost especial sobre els hidrocarburs, la qual se sumarà als cinc cèntims de descompte que ja s’estan aplicant actualment als consumidors.
La modificació legislativa entrarà aquest dimarts a tràmit parlamentari i habilitarà el mecanisme necessari per fer efectiva la devolució parcial de 10 cèntims de l’impost especial corresponent al gasoil venut durant el setembre. La nova reducció ja havia estat anunciada pel Govern a finals d’agost, després de l’acord assolit amb el sector importador i distribuïdor de carburants, però quedava pendent la reforma de la llei per poder aplicar-la. La decisió va arribar després que l’Executiu analitzés amb els importadors l’impacte de la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil anunciada per Espanya a partir de l’1 de setembre.
D’aquesta manera, el descompte total sobre el gasoil arribarà als 15 cèntims per litre durant aquest mes, mantenint el mateix sistema utilitzat per aplicar les rebaixes temporals dels carburants durant els darrers mesos. La devolució parcial de l’impost quedarà condicionada al fet que els operadors traslladin íntegrament el benefici fiscal al consumidor final, de manera que els importadors i distribuïdors només podran acollir-se al mecanisme si la totalitat de la reducció acaba repercutint en el preu que paga el consumidor.
La reforma busca, segons assenyala l’Executiu, protegir el poder adquisitiu de les famílies davant l’encariment dels carburants i preservar la competitivitat de l’economia andorrana respecte dels països de l’entorn. Pel que fa a la benzina sense plom, durant el setembre es manté la rebaixa de cinc cèntims per litre, sense incorporar-hi el descompte extraordinari previst per al gasoil. El Govern continuarà fent un seguiment de l’evolució dels preus dels carburants per valorar l’adopció de noves mesures en funció de la seva evolució.