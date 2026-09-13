El ‘FestXic!’ tanca la segona edició amb uns 2.000 infants i famílies, i ja planteja ampliar el festival fins als 12 anys

El ‘FestXic!’ ha tancat la seva segona edició amb la participació d’uns 2.000 infants acompanyats de les seves famílies, una xifra que deixa un balanç molt positiu per part del Comú d’Andorra la Vella després de tres dies de programació. Entre les propostes amb més seguiment destaca l’espectacle ‘Xiulant’, el qual ha venut 350 entrades, en una edició que ha tornat a repartir les activitats per diferents punts de la capital i que ja deixa sobre la taula possibles novetats de cara a l’any vinent.
La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha posat especialment en valor la resposta registrada als diferents espais del festival, amb activitats a Callaueta, el Parc Central i la plaça del Poble. «L’ambient dels carrers, tant a Callaueta com al Parc Central, com aquí, a la plaça del Poble, ho veieu vosaltres mateixes, està ple. La gent té ganes aquest cap de setmana de gaudir-ho, tant la gent del país com la gent que ens pugui visitar durant aquests tres dies», ha assenyalat. Enguany, una de les apostes de l’organització ha estat reforçar la programació del Parc Central amb més tallers i propostes com la caravana del circ i la del cinema.
«Ens falta una franja una miqueta més gran, de 10 a 12 anys, i crec que hem de donar-hi una volta de com podem fer el ‘FestXic!’ una mica més ampli» – Olalla Losada
De cara a una tercera edició, el comú preveu continuar introduint novetats i estudiar una ampliació del públic al qual s’adreça el festival, actualment centrat especialment en infants d’entre tres i 10 anys. «Ens falta una franja una miqueta més gran, de 10 a 12 anys, i crec que hem de donar-hi una volta de com podem fer el ‘FestXic!’ una mica més ampli», ha explicat Losada. Aquesta possibilitat implicaria incorporar activitats específiques pensades per a aquestes edats i continuar renovant la programació perquè el projecte mantingui l’interès en les pròximes edicions.
En aquest sentit, la cònsol menor considera que la continuïtat del festival haurà d’anar acompanyada de propostes diferents respecte dels anys anteriors. «Sempre una nova edició vol dir alguna novetat, alguna cosa diferent, perquè la gent es quedi enganxada i tingui ganes d’una quarta, d’una cinquena edició», ha apuntat. Pel que fa al calendari, la voluntat és mantenir la cita després de Meritxell i fer-la coincidir amb el cap de setmana de la festa catalana, una ubicació que permet combinar el públic familiar del país amb els visitants que arriben al Principat durant aquests dies. «És un festival també pensat per a la gent d’Andorra i evidentment aprofitem el turista que ve de la festa catalana perquè pugui veure una Andorra la Vella diferent», ha explicat.
«Sempre una nova edició vol dir alguna novetat, alguna cosa diferent, perquè la gent es quedi enganxada i tingui ganes d’una quarta, d’una cinquena edició» – Olalla Losada
Finalment, Losada ha reivindicat la necessitat d’oferir una programació cultural familiar que tingui en compte les diferents disponibilitats de pares i infants, motiu pel qual les activitats del ‘FestXic!’ es concentren durant tres dies però es distribueixen en diverses franges horàries. «No pots anar a l’espectacle a la tarda, però n’hem fet un també al matí», ha exemplificat la cònsol menor, tot incidint que la voluntat és que les famílies que no puguin seguir tota la programació «sempre trobin un moment per gaudir d’un taller, d’un espectacle de teatre».