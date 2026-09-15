Doria fa un balanç més que positiu de la que ha estat, amb tres medalles, la «millor temporada que he fet mai»

«Ha estat la millor temporada que he fet mai». Amb aquestes paraules ha fet Mònica Doria el balanç d’un curs en el qual s’ha penjat una plata mundial en canoa i dos bronzes (en caiac i caiac cross) a la Copa del Món de la Seu d’Urgell. «Ha estat llarga, però estem tots molt satisfets, sobretot amb el Mundial d’Oklahoma City, el qual era un repte personal i n’estic molt orgullosa», ha afegit la piragüista a la seu de Creand i acompanyada pel seu entrenador Cristian Tobio.
Més al detall, cal recordar que a la darrera cita, la de casa, Doria també va ser quarta en canoa, motiu pel qual ha assenyalat que, en el global del cap de setmana, «la Copa del Món de la Seu ha estat un dels millors resultats de la meva carrera esportiva». «Encara no sé si creure-m’ho o no, però ens revalida que ho estem fent bé i que anem pel bon camí», ha incidit, tot destacant l’evolució tècnica i mental envers la temporada anterior. «Em sento una atleta molt més sòlida que abans, m’he demostrat que puc ser més constant en un curs sencer», ha completat.
«Em sento una atleta molt més sòlida que abans, m’he demostrat que puc ser més constant en un curs sencer» – Mònica Doria
Tot i la millora i els bons resultats, però, també ha fet autocrítica. «Hi ha hagut cites com la de París [Copa del Món de Vaires-sur-Marne]», ha apuntat, en les quals no van acabar de sortir del tot les coses. Per això, ha reconegut que «sempre» hi ha marge de millora i que li agradaria, principalment, «fer un pas endavant en caiac i caiac cross».
Val a dir que resta encara una prova per tancar definitivament el curs, l’Europeu que la setmana vinent se celebra a la localitat italiana d’Ivrea. En aquest sentit, la tricolor ha assegurat que l’afronta amb la clara voluntat de revalidar el títol que l’any passat es va endur en canoa. «Aniré a totes, sobretot amb més tranquil·litat» vistes les bones posicions que ha estat capaç d’assolir en les darreres competicions.
La classificació olímpica
Pensant en els Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028, i el nou format, Tobio ha comentat que, amb l’actual puntuació, Doria seria una de les classificades de forma directa fruit dels resultats assolits al Mundial i a les Copes del Món de París i la Seu d’Urgell. Ara bé, encara resten sis competicions de l’any vinent que també puntuaran al respecte, motiu pel qual el tècnic ha recordat que «la temporada és molt llarga».