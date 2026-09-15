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  • Canillo és la que registra l’augment percentual més elevat, amb un 4,4% més de població. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Creixement demogràfic

La població resident manté la tendència a l’alça i supera les 90.000 persones després de créixer un 1,9% en un any

Canillo lidera l’augment percentual amb un 4,4%, mentre que els portuguesos són els únics que disminueixen, amb una caiguda de l’1,9% també

La població resident al Principat ha arribat a les 90.105 persones a 31 d’agost, una xifra que representa un increment de l’1,9% respecte del mateix mes de l’any passat, amb 1.699 residents més, segons Estadística. El creixement s’ha produït a totes les parròquies, tot i que amb intensitats diferents, i Canillo és la que registra l’augment percentual més elevat, amb un 4,4% més de població en comparació amb l’agost del 2025.

En nombres absoluts, Escaldes-Engordany és la parròquia que més residents incorpora, amb 328 persones més i un creixement del 2%, seguida d’Encamp, amb 307 residents més (+2,3%), la Massana, amb 286 (+2,4%), i Canillo, amb 277 (+4,4%). A continuació se situen Ordino, que suma 215 persones i registra un increment del 3,8%, i Sant Julià de Lòria, amb 160 residents més (+1,6%). Andorra la Vella és la parròquia on menys augmenta la població, amb 126 persones més que fa un any, l’equivalent a un creixement del 0,5%.

Pel que fa a les nacionalitats, el principal increment correspon al grup d’altres nacionalitats, el qual suma 736 persones i creix un 4,8% interanual. La població de nacionalitat andorrana augmenta en 496 persones (+1,3%), mentre que l’espanyola ho fa en 356 (+1,7%) i la francesa en 268 (+6,7%), sent aquesta última la que experimenta l’increment percentual més elevat entre els grups detallats. En sentit contrari, la població portuguesa és l’única que disminueix, amb 157 residents menys que l’agost de l’any passat, un descens de l’1,9%.

Quant a l’estructura per edats, el 73,3% de la població resident té entre 15 i 64 anys, mentre que els menors de 15 anys representen el 10,5% del total. El 16,1% restant correspon a persones de 65 anys o més. Paral·lelament, la població registrada als censos comunals se situa en 94.480 persones a 31 d’agost, un 0,2% més que les 94.296 comptabilitzades durant el mateix mes del 2025.

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