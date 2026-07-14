La posada en marxa de l’Entry/Exit podria haver estat una de les causes de la manca de personal d’aquest estiu

La posada en marxa de l’Entry/Exit System (EES) i el respectiu enduriment dels controls per part d’Espanya com de França podria ser una de les causes de la manca de personal d’aquesta temporada estiuenca. Així ho ha assenyalat aquest migdia el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, tot apuntant que és una possible conjectura i que el Govern en sabrà alguna cosa «pròximament». De fet, serà demà en Consell de Ministres.
Cadena també ha indicat que aquelles companyies que més demanda tenen són per part de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). En tot cas, «l’Executiu ha dit que se li facilitin dades privades de cada una de les empreses i, per tant, aquí ja no hi intervenim […] Ha estat directament l’empresa que s’ha posat en contacte amb el Departament de Treball», ha detallat, i serà aquest quin analitzarà si les necessitats són «prou correctes» i si cal ampliar la quota.
Amb tot, el president de la CEA ha assegurat que és «clau» saber quina és la «quota real que fa falta» per intentar pal·liar el neguit que viu el sector. «El fet que l’economia creixi fa més necessitats, i aquest mercat està molt tensionat […] Hi ha molts canvis de personal entre empreses», ha conclòs.