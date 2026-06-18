GosSOS consolida l’ampliació horària del Centre de Protecció Caní després dels resultats assolits en la prova pilot

L’Associació GosSOS ha decidit consolidar de manera definitiva l’ampliació dels horaris del Centre de Protecció Caní (CPC) després dels resultats obtinguts durant els darrers mesos amb la prova pilot d’obertura a les tardes. La decisió es va adoptar durant l’assemblea anual de l’entitat, en què es va concloure que la mesura ha contribuït tant a incrementar el nombre de voluntaris com a millorar el benestar dels animals residents al refugi. Per fer possible aquesta ampliació, l’entitat animalista, que gestiona el centre per concessió del Govern, assumirà els recursos econòmics necessaris per mantenir una cinquena persona a l’equip de treball.
Així, el centre obrirà de manera regular de les 07.00 a les 19.00 hores de dilluns a dissabte, mentre que els diumenges ho farà de les 08.00 a les 16.00 hores. La presidenta de GosSOS, Audrey Montel, ha valorat positivament els resultats de la prova pilot, explicant que l’ampliació dels horaris ha permès incorporar nous voluntaris i garantir una major atenció als animals: “Hem garantit que els animals estiguin acompanyats 12 hores diàries, fet que redunda molt positivament en el seu benestar”. L’entitat ha recordat, però, que durant els mesos d’estiu no es realitzaran passejos entre les 13.00 i les 17.00 hores per evitar les franges de més calor.
“Hem garantit que els animals estiguin acompanyats 12 hores diàries, fet que redunda molt positivament en el seu benestar” – Audrey Montel
Durant l’assemblea també es van abordar diversos projectes de millora de les instal·lacions. Entre aquests destaca la finalització de les obres efectuades pel Govern a l’edifici de serveis del centre i la futura habilitació de nous espais d’esbarjo per als animals a les terrasses construïdes per FEDA sobre la nova ETR, situada a tocar de la rotonda propera a la frontera. “Aquest serà un projecte molt rellevant per als propers mesos, ja que pot suposar una millora molt significativa dels gossos residents al Centre”, ha apuntat Montel.
Entre les iniciatives desenvolupades durant l’últim any figuren la confecció del calendari solidari, les accions pedagògiques en centres escolars, la col·laboració amb diferents entitats i la participació en esdeveniments com la Serenalla o la Fira d’Andorra la Vella. Pel que fa a l’activitat del CPC, GosSOS ha informat que des de l’inici del 2026 han ingressat 21 gossos, cinc dels quals han estat retornats als seus propietaris després de ser identificats com a animals perduts. Durant aquest període s’han formalitzat 22 adopcions. Actualment, l’entitat té sota la seva responsabilitat 35 gossos, dels quals 19 es troben allotjats al centre i 16 conviuen amb famílies d’acollida.