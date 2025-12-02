Rosa Gili assegura que veure tancat l’aparcament de les Nacions Unides i el parc infantil adjacent “és impactant”

“És impactant”. Amb aquestes paraules, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha valorat la imatge del tancament de l’aparcament de les Nacions Unides i del parc infantil adjacent, un espai que finalment es destinarà a la construcció de tres torres. “Soc la primera que hi he passat i ho he vist clausurat, i m’ha colpit igual que a qualsevol ciutadà”, ha admès.
Gili ha recordat que el comú no podia actuar de manera diferent, ja que “els propietaris ens han rescindit el contracte”. Així, ha remarcat que es tracta “d’una propietat privada on els titulars han decidit exercir el dret a edificar”. En aquest sentit, ha subratllat que la corporació no té cap altra opció que autoritzar-ho, perquè “el projecte es va entrar abans de l’aturada de la construcció a Escaldes”.
La cònsol ha reiterat que la moratòria “s’havia d’aplicar l’1 de gener del 2024”, i que aquest desenvolupament “ja s’havia tramitat prèviament”. A més, ha puntualitzat que el projecte complia la normativa urbanística vigent en el moment de la seva entrada, emparada per la revisió del pla d’urbanisme de 2018. Amb la modificació aprovada el 2023, ha explicat, “es van introduir alguns ajustos que van permetre millorar-lo dins del marge possible”.
Malgrat l’impacte inicial, Gili ha destacat que, una vegada finalitzada l’obra, “hi haurà un ampli espai lliure on es podran restituir els parcs infantils”, i ha remarcat que “s’ha treballat amb aquesta voluntat”. A més, ha celebrat que el projecte inclou “tota una planta d’aparcament que serà propietat del comú”, reiterant que des de la corporació “hem treballat perquè aquest aparcament sigui útil per al present i també per al futur del poble”.