Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La parcel·la on es construiran les tres torres. | ANA / M.R
Elena Hernández Molina
Polèmica amb l'urbanisme

Rosa Gili assegura que veure tancat l’aparcament de les Nacions Unides i el parc infantil adjacent “és impactant”

La cònsol ha recordat que la corporació comunal no podia actuar de manera diferent, ja que “els propietaris ens han rescindit el contracte”

“És impactant”. Amb aquestes paraules, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha valorat la imatge del tancament de l’aparcament de les Nacions Unides i del parc infantil adjacent, un espai que finalment es destinarà a la construcció de tres torres. “Soc la primera que hi he passat i ho he vist clausurat, i m’ha colpit igual que a qualsevol ciutadà”, ha admès.

Gili ha recordat que el comú no podia actuar de manera diferent, ja que “els propietaris ens han rescindit el contracte”. Així, ha remarcat que es tracta “d’una propietat privada on els titulars han decidit exercir el dret a edificar”. En aquest sentit, ha subratllat que la corporació no té cap altra opció que autoritzar-ho, perquè “el projecte es va entrar abans de l’aturada de la construcció a Escaldes”.

“Sóc la primera que hi he passat i ho he vist clausurat, i m’ha colpit igual que a qualsevol ciutadà” – Rosa Gili

La cònsol ha reiterat que la moratòria “s’havia d’aplicar l’1 de gener del 2024”, i que aquest desenvolupament “ja s’havia tramitat prèviament”. A més, ha puntualitzat que el projecte complia la normativa urbanística vigent en el moment de la seva entrada, emparada per la revisió del pla d’urbanisme de 2018. Amb la modificació aprovada el 2023, ha explicat, “es van introduir alguns ajustos que van permetre millorar-lo dins del marge possible”.

Malgrat l’impacte inicial, Gili ha destacat que, una vegada finalitzada l’obra, “hi haurà un ampli espai lliure on es podran restituir els parcs infantils”, i ha remarcat que “s’ha treballat amb aquesta voluntat”. A més, ha celebrat que el projecte inclou “tota una planta d’aparcament que serà propietat del comú”, reiterant que des de la corporació “hem treballat perquè aquest aparcament sigui útil per al present i també per al futur del poble”.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
El bloqueig en les pujades evidencia un model esgotat
Espot anuncia que el final de les pròrrogues forçoses es durà a terme segons l’antiguitat dels contractes
El cap de Govern admet que no sap si el referèndum sobre l’Acord amb la UE es podrà celebrar aquesta legislatura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La capital renovarà el paviment del Parc Central per millorar el drenatge i corregir les irregularitats detectades
  • Societat
Salut alerta de la retirada d’un lot d’una mantega corporal de la marca Yepoda inclosa al calendari d’advent d’enguany
  • Societat
Acció Climàtica confirma el primer dia glaçat de novembre des de 1999, amb mínimes de fins a -16,7 graus al territori
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Rosa Gili assegura que veure tancat l’aparcament de les Nacions Unides i el parc infantil adjacent “és impactant”
  • Parròquies, Societat
La capital renovarà el paviment del Parc Central per millorar el drenatge i corregir les irregularitats detectades
  • Parròquies, Societat
Canillo acull el tercer seminari del projecte transfronterer Piton envers l’adaptació al canvi climàtic als Pirineus
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu