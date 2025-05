Polèmica per censura

Gili admet que s’han escapat detalls de la mostra i defensa que “prefereix censurar que anar a un funeral”

La cònsol major no preveu demanar responsabilitats perquè considera que no hi ha hagut “mala fe” en la gestió de l’exposició

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha admès aquest divendres que no es va revisar el contingut complet de l’exposició ‘La censura és la comissària d’aquesta exposició’ fins poc abans de la seva inauguració, i ha defensat la decisió de cancel·lar-la com una mesura de responsabilitat davant el context d’alerta terrorista als països veïns. “Sí, ahir vaig censurar la censura, és veritat”, ha afirmat en una roda de premsa convocada per explicar la controvertida decisió.

Gili ha explicat que la decisió es va prendre a contrarellotge, després de veure una de les peces, una portada de Charlie Hebdo, la qual es trobava exposada. La imatge en qüestió, ha reconegut, és la mateixa que va desencadenar els atemptats del gener del 2015 a la redacció del setmanari satíric francès. “A les 19.00 hores estava convocada la premsa, però cap a les 18.15 hores vaig mirar les obres i vaig estudiar una mica el marc de tota la mostra. No sabia que hi havia aquesta obra”, ha admès. “Quan ho veig, ho comunico directament amb alguns càrrecs de l’equip comunal i amb el Govern”.

Tot i la intenció inicial de mantenir l’exposició retirant només la peça en qüestió, Gili ha indicat que des del Museu de l’Art Prohibit se’ls ha traslladat que “una obra artística va en la seva totalitat”. Davant això, i assumint les conseqüències, el Comú ha optat per cancel·lar la mostra. “Una qüestió que es desmunta a l’últim moment no és agradable per a ningú. Ho lamento profundament i ho poso dins de les qüestions que a vegades se’ns escapen als humans”, ha dit.

La cònsol ha demanat disculpes per la gestió del cas, tot i reafirmar la seva posició: “Prefereixo censurar que anar a un funeral”. Ha remarcat que la decisió s’ha pres tenint en compte els antecedents terroristes a Europa: “Els atemptats els hem tingut a tocar a casa. El 2017 a la Rambla de Catalunya, a Cambrils; a l’estació d’Atocha; i l’assassinat de l’equip de Charlie Hebdo, a França”. També ha fet referència al cas del professor decapitat a França el 2020 després de mostrar en una classe una imatge del profeta Mahoma, i ha esmentat que, segons informacions publicades, un individu que va voler cometre un atemptat va passar per Andorra el 2018. “Tot això és aquí al costat. Fins i tot els terroristes de Charlie Hebdo venien de Tolosa, a dues hores i mitja d’aquí”, ha puntualitzat.

Gili ha assegurat que ha informat la Policia i que ha rebut el seu suport. “M’han dit que havia fet el que s’havia de fer”, ha afirmat. També ha comunicat la decisió al Govern. “Poso primer sempre la seguretat ciutadana i després el debat de la censura”, ha conclòs. Quant a les conseqüències, la cònsol ha anunciat que es tractarà el tema amb els consellers durant les pròximes juntes de Govern. “S’ha de tenir en compte tot el que això implica. El més important de tot és la seguretat ciutadana”, ha reiterat.

Sobre l’impacte econòmic de la cancel·lació, Gili ha admès que “és cert que es perdran diners, però encara que es perdin, si és per seguretat nacional, és vàlid”, tot afegint que encara no s’ha fet una valoració detallada del pressupost compromès amb el Museu de l’Art Prohibit. Preguntada sobre si hi haurà responsabilitats dins del seu equip, ha estat clara: “No tinc pensat demanar cap responsabilitat perquè entenc que no hi ha hagut cap mala fe dins de tot el procediment”. Ha explicat que la supervisió de l’acord amb el museu va ser delegada a un altre membre de la corporació, i ha defensat que “en un comú tan gran no es pot saber tot”.

Finalment, Gili ha obert la porta a futures col·laboracions amb el Museu de l’Art Prohibit, si es poden consensuar noves propostes expositives: “Si volen fer una altra exposició, ho podem estudiar. Però estem parlant del terrorisme islàmic, que té una gran amplitud en comparació a qualsevol altra polèmica”. També ha reconegut que la situació ha obert un debat sobre els límits entre llibertat d’expressió i seguretat pública: “Estic totalment a favor de lluitar contra la censura i defensar la llibertat, però si haig de triar, poso primer la seguretat de la ciutadania”, ha conclòs.

L’exposició, que havia de ser inaugurada ahir, mantindrà les portes tancades. El Comú ha confirmat la cancel·lació definitiva i, segons Gili, desconeix si les obres ja han estat retirades.