La censura que "pateix censura"

El Museu encarregat de l’exposició ‘censurada’ diu que la cancel·lació ha estat una decisió unilateral

Aquest migdia, a les 12 hores, la cònsol major del comú escaldenc donarà declaracions sobre la cancel·lació de l’exposició.

El Museu de l’Art Prohibit, responsable de l’exposició La censura és la comissària d’aquesta exposició, ha denunciat que el Comú d’Escaldes-Engordany ha ordenat de manera unilateral la retirada d’una portada de Charlie Hebdo sense cap notificació formal prèvia. Fonts del museu han assegurat que no se’ls ha comunicat oficialment la decisió i que ha estat la mateixa cònsol major, Rosa Gili, qui ha “fet retirar personalment el cartell” ahir al vespre.

“Simplement ha censurat, ha obligat a retirar la portada. Això és una acta de censura”, han declarat fonts del museu, que han anunciat la cancel·lació immediata de la mostra com a resposta. “No podem permetre que es trenqui el discurs expositiu ni col·laborar en un acte que atempti contra la llibertat d’expressió. Si no es torna a col·locar aquesta portada, nosaltres no podem seguir amb l’exposició. Ens emportarem les peces.”

El cartell retirat ha estat una portada simbòlica de Charlie Hebdo, publicada una setmana després dels atemptats del 2015 a la redacció del setmanari, i que segons les mateixes fonts “representa la reconciliació, no l’ofensa”. Aquesta peça, ha remarcat, ha format part del projecte des de l’inici i ha superat tots els processos de validació institucional. “L’exposició ha estat agendada des del mes de gener i s’ha aprovat en comissió del Govern andorrà”, ha indicat.

Tanmateix, el comú ha justificat la seva decisió per motius de seguretat nacional, citant l’actual nivell d’alerta terrorista —nivell 4 sobre 5 a Espanya i 5 sobre 5 a França— i la proximitat amb l’inici dels Jocs dels Petits Estats, que comencen aquest dilluns. Una qüestió que les fonts del museu han corroborat afirmant que en una conversa amb Gili, la mandataria local els ha expressat “por” i ha afirmat que “no podia carregar amb això a la seva consciència”, ja que considera que “els terroristes viuen a dos quilòmetres o a dues hores i mitja”.

En aquest sentit, el Comú d’Escaldes-Engordany ha fet públic un comunicat oficial confirmant la cancel·lació de l’exposició. Segons aquest text, la decisió s’ha pres “després d’una anàlisi acurada de la situació” i d’haver informat tant al Govern com a la policia. “La corporació comunal ha valorat que el manteniment de l’exposició podia comportar riscos que cal evitar per responsabilitat institucional”, afirma el comunicat. Tot i això, el comú ha reiterat “el seu compromís amb la llibertat d’expressió i amb el foment d’una cultura crítica, però sempre dins d’un marc que garanteixi la seguretat i el benestar col·lectiu”.

Els responsables del museu han anunciat que han activat el protocol per al desmuntatge de la mostra i el retorn de les obres si no hi ha un canvi d’actitud institucional que permeti la restitució del contingut censurat. “No és només una exposició, és una defensa activa de la llibertat d’expressió i del pensament crític”, han assenyalat.

