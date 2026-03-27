Renovació sense candidatures alternatives

Gemma Ballester revalida la presidència del Col·legi d’Infermeres en unes eleccions amb una candidatura única

L’entitat, amb 554 membres, afronta un nou mandat de tres anys amb projectes formatius i millores per als professionals col·legiats

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers (COIA) ha celebrat aquest dijous l’assemblea general amb motiu de les eleccions per renovar la junta directiva per als pròxims tres anys. El procés s’ha desenvolupat amb una única candidatura, fet que consolida una línia continuista al capdavant de la institució.

Gemma Ballester continuarà exercint la presidència del Col·legi, revalidant el càrrec i donant continuïtat a la tasca desenvolupada fins ara, centrada en la defensa de la professió i la millora dels serveis destinats als col·legiats.

Amb un total de 554 membres, el COIA es manté com el col·legi professional amb més afiliats del Principat, reforçant el seu pes dins del sector sanitari andorrà.

La nova junta manté l’estructura actual i fixa com a prioritats la formació continuada i l’impuls de la professió infermera

De cara al nou mandat, l’entitat fixa com a principals línies d’actuació l’organització de les IV Jornades Internacionals de Ferida Crònica, previstes per al mes d’octubre, així com l’impuls dels processos de preinscripció en infermeria i el reforç de la formació continuada dels professionals.

La nova junta estarà integrada per Isabel Vallejo com a vicepresidenta, Elisabet Mateos com a secretària i Juanjo Barrio com a tresorer. Com a vocals hi haurà Mariona Cañero, Alexandra Segura, Aida Arami, Miquel Vilchez i Anna María Flujas, mentre que Naiara Moreno i Silvia Blázquez actuaran com a suplents.

