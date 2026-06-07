Galobardes reclama un protocol digne per a morts sobtades en la marxa Marc G.G., amb 400 participants

Prop de 400 persones −tot i que s’estima que un total d’entre 500 i 600 han col·laborat amb la causa a través de la compra de samarretes solidàries− s’han reunit aquest diumenge al Prat del Roure per participar en la 12a marxa popular solidària organitzada per l’Associació Marc G.G. d’ajuda mútua per la pèrdua d’un ésser estimat. Una jornada en què la presidenta de l’entitat, Rosa Galobardes, ha agraït un cop més les ajudes del Comú d’Escaldes-Engordany i del Govern, però ha tornat a reivindicar una de les principals demandes que l’associació trasllada des de fa més de 10 anys a l’Executiu: un protocol adequat per comunicar morts sobtades.
«En malaltia no, perquè ja hi ha un equip de pal·liatius a l’hospital, molt bo, la veritat, però en el cas de morts sobtades no es dona la notícia com s’hauria de donar: hauria de venir una ambulància, un psicòleg, acompanyar la persona en un racó i no hi ha ningú que ho faci. El que està de guàrdia és a qui li toca, i s’estan donant notícies molt, molt malament», ha lamentat Galobardes.
En aquest sentit, Galobardes ha recordat que el 2023 es va anunciar l’activació d’un protocol en aquests casos, una mesura que, segons ha explicat, es va donar a conèixer públicament i fins i tot va comportar formació a diferents cossos com Bombers, Policia i personal sanitari. Tot i això, ha assenyalat que amb el pas del temps han constatat que aquest protocol no s’estaria aplicant. Segons ha exposat, l’associació ha rebut nous casos que evidenciarien que no s’està activant el dispositiu previst.
Des de l’associació insisteixen que la solució passaria per activar un sistema similar al que ja existeix en altres àmbits, amb una mobilització coordinada de serveis d’emergència i professionals de la salut mental per acompanyar els familiars en el moment de rebre la notícia.
La jornada, la qual ha consistit, com cada any, en una marxa de 3,5 quilòmetres apta per a tothom i en què alguns participants portaven a la part posterior de la samarreta solidària el nom de la persona que han perdut com a gest de record, s’ha desenvolupat en un ambient emotiu i de suport mutu. El benefici de la venda de dorsals i samarretes servirà per continuar la tasca social que desenvolupa l’associació, informa l’ANA.