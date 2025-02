Forné veu factible la implementació d’una línia d’autobús directa entre Canillo i Andorra la Vella

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Mobilitat i Transports, David Forné, ha confirmat aquest dijous que l’Executiu es troba estudiant la possibilitat d’implantar una línia d’autobús directa entre Canillo i Andorra la Vella. Segons ha explicat Forné, la proposta neix del procés participatiu realitzat fa més d’un any, del qual van sorgir diverses mesures per optimitzar la mobilitat. “Hi va haver diferents mesures que es van posar sobre la taula i algunes les vam posar en pràctica immediatament, com pot ser el bus nocturn”, ha detallat, remarcant que una de les possibilitats és segregar certes línies per millorar l’eficiència del servei.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha manifestat el seu interès en la implementació d’aquesta línia, i des del Govern es reconeix que es tracta d’una opció viable. “Evidentment, està molt interessat que això també es pugui tirar endavant, i li vam dir que aquest era un dels aspectes, juntament amb altres, que s’estaven estudiant”, ha indicat Forné. Tot i això, ha matisat que la decisió final es prendrà un cop es completin els treballs d’anàlisi.

L’estudi que avalua aquesta proposta es troba en fase final, i s’espera que conclogui properament. “Aquest estudi està acabant-se ja, llavors instal·larem totes les mesures que des del Departament de Transports es puguin realitzar per millorar la qualitat de vida i la mobilitat d’aquestes persones“, ha assenyalat el secretari d’Estat.

Sobre la viabilitat de la nova connexió directa, Forné ha destacat que “nosaltres creiem que la segregació de línies, evidentment, pot ser efectiva i és molt probable que ho posem en pràctica”. No obstant això, ha remarcat que aquesta acció formarà part d’un conjunt més ampli d’ajustaments al sistema de transport públic. “Ho volem explicar conjuntament amb un paquet de mesures, no estrictament només amb una en concret que afecti Canillo, sinó amb un paquet de mesures de tota Andorra i una millora de línies”, ha conclòs.