Canillo projecta una nova línia d’autobús directa amb Andorra la Vella per optimitzar la connexió

L’Auditori del Palau de Gel ha acollit avui la reunió de poble de Canillo, una trobada que ha servit per exposar davant la ciutadania les principals inversions previstes i els projectes que es desenvoluparan en els pròxims anys. La sessió, presidida pel cònsol major, Jordi Alcobé, ha estat plantejada com un exercici de transparència i proximitat amb els ciutadans, en un moment en què el comú ja ha superat l’equador del seu mandat.

“Avui fem aquesta reunió de poble per explicar les inversions que es faran i els principals projectes de la parròquia”, ha indicat Alcobé, tot remarcant que l’objectiu de la trobada és compartir amb la població l’estat d’execució de diverses iniciatives en marxa i els plans a mitjà i llarg termini. “És important que el Comú sigui proper i transparent i expliqui els projectes que estan en curs i els que vindran”, ha insistit. En aquest sentit, la reunió s’ha estructurat en tres blocs diferenciats: una primera part dedicada a les xifres de la parròquia, una segona centrada en el pressupost del 2025 i una tercera destinada a presentar els projectes estratègics que es volen impulsar.

Un dels eixos principals de la sessió ha estat la proposta d’implantar una nova línia d’autobús directe entre Canillo i Andorra la Vella, una mesura que, segons Alcobé, busca optimitzar la mobilitat i adaptar el transport públic a la realitat actual. “La política de transport gratuït ha creat molta demanda i això ens obliga a repensar com millorem el servei”, ha exposat. L’objectiu d’aquesta nova connexió és oferir una alternativa més eficient als desplaçaments entre la parròquia i el centre del país, evitant el pas per Encamp i reduint el temps de trajecte. Alhora, s’ha mencionat l’impacte del servei Uclic, un sistema de transport a demanda amb un cost d’un euro per trajecte, que si bé ha estat ben valorat per la ciutadania, no supleix la necessitat d’una millora estructural del transport regular.

D’altra banda, Alcobé ha exposat l’estat d’un dels projectes més emblemàtics del mandat: el nou telèferic del Pont Tibetà. “Estem treballant perquè l’obra pugui començar aquesta primavera, amb l’objectiu que el 2025 es pugui posar en marxa i que el 2026 estigui totalment operatiu”, ha explicat. El cònsol ha remarcat que, més enllà de la inversió econòmica que suposa la infraestructura, un dels aspectes que més preocupa és l’impacte ambiental, un element que s’està abordant amb mesures específiques per minimitzar-lo. “El telèferic permetrà reduir el trànsit de vehicles pesats en aquesta zona i això compensarà l’impacte mediambiental de la infraestructura”, ha puntualitzat.

L’embelliment de la xarxa viària també ha ocupat un lloc destacat en la reunió, amb la presentació de diverses actuacions a la carretera general de Canillo i al carrer de Soldeu. Entre les millores previstes, el Comú contempla l’homogeneïtzació de les terrasses comercials, l’ampliació de les voravies i l’aplicació d’un nou reglament per a rètols i terrasses. “Volem que Canillo tingui una imatge més cuidada i ordenada, en consonància amb el seu entorn natural”, ha afirmat el cònsol. A Soldeu, en particular, s’ha anunciat l’execució de la segona fase del carrer de Regí, amb la construcció d’un nou accés a la plataforma, una obra que es preveu que estigui finalitzada el novembre del 2025. A més, s’està treballant en la separació d’aigües i en l’embelliment del Tarter, una actuació que vol posar fi als abocaments d’aigües brutes al riu.

En l’àmbit social, s’ha posat sobre la taula la necessitat de disposar d’un centre de dia per a la gent gran a Canillo, una instal·lació que permetria donar resposta a les necessitats d’un col·lectiu creixent. “Volem desenvolupar un projecte que pugui oferir atenció durant tot el dia, amb pisos tutelats perquè les persones amb dependència puguin continuar vivint a la parròquia”, ha detallat Alcobé. La corporació comunal està explorant la possibilitat d’establir una col·laboració amb Creu Roja, un model que ja funciona en altres parròquies i que podria replicar-se a Canillo. “El primer pas és trobar un espai adequat, accessible i proper al centre del poble”, ha afegit.

La reunió també ha servit per abordar altres projectes rellevants per a la parròquia, com la creació de nous horts comunitaris, la construcció d’un nou centre d’atenció primària, que serà el més gran d’Andorra, i l’habilitació d’un espai de lleure per a animals de companyia. Així mateix, s’ha anunciat la posada en marxa d’un parc infantil a Ransol, en homenatge a la creadora de ‘Les Tres Bessones’.

La sessió ha finalitzat amb una ronda de preguntes per part dels assistents, que han plantejat qüestions sobre la mobilitat, la seguretat viària i la gestió urbanística. En total, prop d’un centenar de persones han participat en la trobada, que ha servit per intercanviar opinions i recollir les inquietuds de la ciutadania. “Aquestes reunions són essencials per escoltar els veïns i compartir la visió de futur de Canillo. Estem treballant en projectes emblemàtics, però també en iniciatives que tenen un impacte directe en la qualitat de vida dels residents”, ha conclòs Alcobé.